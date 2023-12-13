Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Партизанском районе Минска
3 350 р.
Контейнер морской 8 штук 20.12
Минск, Партизанский
3 350 р.
20 фут 16 штук контейнер морской склад бытовка
Минск, Партизанский
2 500 р.
Бытовки строительные на стройку дачу вагончики
Минск, Партизанский
2 300 р.
Торговый павильон
Минск, Партизанский
5 500 р.
Контейнер бытовка
Минск, Партизанский
4 350 р.
Бочка-склад 10 метров
Минск, Партизанский
15 000 р.
мини домик 24м2.
Минск, Партизанский
4 250 р.
Бытовка, сарай, склад с дровником под одной крышей
Минск, Партизанский
14 000 р.
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.
Минск, Партизанский
11 500 р.
дачный домик 7х3.
Минск, Партизанский
13 500 р.
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м.
Минск, Партизанский
12 500 р.
мини домик с панорамными окнами, 21м2.
Минск, Партизанский
6 000 р.
хоз блок на дачу. 5х3м.
Минск, Партизанский
6 000 р.
бытовка из сайдинга, дачный домик 5х2,4м.
Минск, Партизанский
11 300 р.
бытовка дачная, дачный домик 7х3м.
Минск, Партизанский
10 500 р.
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м. 7х3м
Минск, Партизанский
5 900 р.
каркасная бытовка, хозблок 5х2,4
Минск, Партизанский
2 000 р.
Контейнер
Минск, Партизанский
7 500 р.
бытовка деревянная, хоз блок 5х3м.
Минск, Партизанский
9 350 р.
дачный домик 6х3
Минск, Партизанский
7 200 р.
дачная бытовка 6х2,4м.
Минск, Партизанский
60 000 р.
модульный офис + склад 100 м2
Минск, Партизанский
12 500 р.
дачный домик с сан узлом, кухней и спальней 18м2
Минск, Партизанский
3 550 р.
Контейнер морской 20 футов
Минск, Партизанский
3 400 р.
Морской контейнер
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель