Ремонтно-строительные работы в Лиозно
30 р.
Строительство забора
Витебская, Лиозно
Договорная
бурение скважин на воду
Витебская, Лиозно
Договорная
Бурение скважин Лиозно
Витебская, Лиозно
90 р.
Аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
Работа в Европе Польше Германии
Гомель
25 р.
Распил ЛДСП, МДФ. Фрезеровка. Оклейка кромкой.
Витебск
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
Минская, Борисов
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
8 р.
Фасады, Кровля. Договорная.
Брестская, Барановичи
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...
Брест
90 р.
Навес ,Кровля +375295800344
Минск, Партизанский
Договорная
Водопровод и канализация под ключ
Гомель
Договорная
Кровельные работы любой сложности
Могилев
Договорная
Кровельные работы
Брест
27 р.
Укладка, продажа, доставка тротуарной плитки
Витебская, Полоцк
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брестская, Кобрин
27 р.
Укладка тротуарной плитки
Витебск
Договорная
Демонтаж сооружений
Брест
95 р.
Утепление квартиры, балконы, частного дома
Минск, Фрунзенский
90 р.
Навес, Беседка
Минская, Минский район
15 р.
Навес КРОВЛЯ,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК
Минск, Партизанский
15 р.
Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД
Минск, Партизанский
Договорная
Колпаки на дымоходы элементы кровли
Брест
50 р.
Монтаж террасной доски
Минск, Центральный
Договорная
Лестница второго этажа.
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Недорого
Минск, Заводской
50 р.
Укладка асфальта
Минск, Фрунзенский
50 р.
Бурение скважин
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
50 р.
Алмазное сверление отверстий
Витебск
1 900 р.
Обшивка балкона вагонкой без сучков
Минск, Центральный
50 р.
Бурение скважин на воду.
Гомельская, Речица
Договорная
Кладка стен из газосиликатных блоков
Минск, Центральный
Договорная
Выполним устройство ж/б фундаментов
Минск, Центральный
130 р.
Аренда экскаватора гусеничный и колесный с гидромолотом
Витебск
140 р.
Гидромолот на колесном и гусеничный экскаватор
Витебск
100 р.
Аренда/услуги экскаватора-погрузчика
Минск, Центральный
1 500 р.
Подсобный рабочий
Могилев
Договорная
Скважина для воды
Могилевская, Кировск
Договорная
Обустройство скважин, сантехнические работы
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Аренда миниэкскаватора
Витебск
Договорная
Изготовление и монтаж козырьков
Гомель
50 р.
Заливка фундамента Брест, Жабинка, Кобрин,Каменец
Брест
Договорная
Фундаменты
Брестская, Жабинка
15 р.
КРОВЛЯ КРЫША,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСАД +3752
Минск, Партизанский
Договорная
штукатурка механизированная
Гродненская, Островец
Договорная
Полусухая механизированная стяжка пола
Гродно
35 р.
сварочные работы любой
Минская, Молодечно
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
Кровельные работы в Гомеле и гомельской области. М
Гомель
Договорная
Кровельные работы и не только. Минск и минская обл
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы, монтаж, демонтаж любой кровли.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Бурение скважин В Жлобине
Гомельская, Речица
Договорная
Кровельные работы, монтаж кровли
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельные работы, монтаж кровли
Минск, Центральный
150 р.
Геодезические работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Гродненская, Сморгонь
Услуги из других регионов
70 р.
Бурение скважин
Витебская, Браслав
75 р.
Забор. Фундамент для забора. Бетонные работы.
Минск, Московский
1 500 р.
Откатные ворота
Минская, Слуцк
Договорная
Бурение скважин на воду ''под ключ''
Брест
Договорная
Изготовление веранд и террас
Витебск
70 р.
Бурение скважины
Витебская, Верхнедвинск
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
100 р.
Канализация, септики, водопровод, жб кольца
Минск, Фрунзенский