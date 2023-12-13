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Услуги в Лепеле

Аренда спецтехники 5 видов.

70 р.

Аренда спецтехники 5 видов.

Витебская, Лепель

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Лепель

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ в РАССРОЧКУ на 12 МЕС г.Лепель

Витебская, Лепель

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Витебская, Лепель

Лестницы, каркасы

1 000 р.

Лестницы, каркасы

Витебская, Лепель

Бурение скважин Лепель и Лепельский район

Договорная

Бурение скважин Лепель и Лепельский район

Витебская, Лепель

Рассрочка
Товар /услуга

Договорная

Товар /услуга

Витебская, Лепель

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Канализация под ключ.Автономная канализация.

Договорная

Канализация под ключ.Автономная канализация.

Витебская, Лепель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Витебская, Лепель

Электроотопление

Договорная

Электроотопление

Витебская, Лепель

Рассрочка
Замена проводки в квартире

400 р.

Замена проводки в квартире

Витебская, Лепель

Рассрочка
Электрический конвектор Ensto

266 р.

Электрический конвектор Ensto

Витебская, Лепель

Рассрочка
Подключение электроплиты

Договорная

Подключение электроплиты

Витебская, Лепель

Прокат автомобилей

40 р.

Прокат автомобилей

Витебская, Лепель

Услуга с выездом в регионы
Счётчик сплит 3-ех фазный

630 р.

Счётчик сплит 3-ех фазный

Витебская, Лепель

Баня

30 р.

Баня

Витебская, Лепель

Инфографика

Договорная

Инфографика

Витебская, Лепель

Договорная

Реклама

Витебская, Лепель

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Земляные работы на мини-экскаваторе

70 р.

Земляные работы на мини-экскаваторе

Витебская, Лепель

Стяжка пола полусухая в Лепеле

Договорная

Стяжка пола полусухая в Лепеле

Витебская, Лепель

Установка Windows, ремонт компьютеров и др.

15 р.

Установка Windows, ремонт компьютеров и др.

Витебская, Лепель

Натяжные потолки любой сложности.

10 р.

Натяжные потолки любой сложности.

Витебская, Лепель

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
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Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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