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Договорная
Натяжные потолки в Круглом
Могилевская, Круглое
40 р.
Электрик электроотопление видео наблюдение
Могилевская, Круглое
Договорная
Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений
Брест
Договорная
Электромонтаж под ключ
Витебск
Договорная
Натяжные потолки в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт квартир,домов,офисов
Витебск
Договорная
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Штукатурка стен/малярные работы
Минск, Ленинский
Договорная
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Витебск
20 р.
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Могилев
Договорная
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22 р.
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Витебск
Договорная
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Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт, отделка, отделочные работы
Брест
95 р.
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Минск, Центральный
50 р.
Декоративные штукатурки
Минск, Центральный
Договорная
Установка дверей Гродно и районе.
Гродно
Договорная
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Минск, Центральный
20 р.
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Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Минск, Фрунзенский
20 р.
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Гродненская, Островец
Договорная
ШЛИФОВКА ПОЛА
Минск, Заводской
Договорная
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Минск, Партизанский
70 р.
Установка межкомнатных дверей
Гомель
Договорная
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Договорная
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Минск, Заводской
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Минск, Центральный
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Ремонт квартир
Гродненская, Слоним
Договорная
Натяжные потолки скидки
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Услуги электрика
Гродно
15 р.
Штукатурка стен
Брест
14 р.
Штукатурка стен
Брестская, Кобрин
Договорная
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Минск, Октябрьский
18 р.
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Минск, Партизанский
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Сморгонь
20 р.
Обшивка сайдингом
Минск, Центральный
100 р.
Демонтажные работы .ВЫВОЗ МУСОРА
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт и отделка квартир, дома
Минск, Московский
14 р.
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН
Минск, Октябрьский
5.55 р.
Натяжные потолки с Гарантией 15 лет
Брестская, Пинск
20 р.
Натяжные потолки ''под ключ'' за 2 дня
Минск, Партизанский
Договорная
Натяжной потолк . Пинск, Столин, Иваново, Лунинец
Брестская, Пинск
30 р.
Укладка плитки
Минск, Московский
Договорная
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .
Гродненская, Лида
Договорная
Малярные работы, покраска стен и потолков Минск
Минск, Первомайский
Договорная
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Минск, Центральный
40 р.
Электроотопление
Могилевская, Кировск
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Минск, Заводской
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Могилевская, Дрибин
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Гомельская, Речица
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Минск, Центральный
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Минская, Другие города
85 р.
Отопление по ключ
Минская, Смолевичи
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Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора
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25 р.
Облицовка(обшивка)сайдингом
Минская, Другие города
Договорная
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ
Гомель
Договорная
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ
Гомель