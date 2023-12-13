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Услуги в Копыле

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Копыль

Натяжной потолок с парящими линиями в Копыле

20 р.

Натяжной потолок с парящими линиями в Копыле

Минская, Копыль

Рассрочка

Договорная

Переварка вашего авто

Минская, Копыль

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Столовая ОАО ''Копыльское''

1 р.

Столовая ОАО ''Копыльское''

Минская, Копыль

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Аренда манипулятора с прицепом

80 р.

Аренда манипулятора с прицепом

Минская, Копыль

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Копыль

Договорная

Услуга: чистка снега

Минская, Копыль

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Сборка мебели. В Копыле

Договорная

Сборка мебели. В Копыле

Минская, Копыль

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Копыль

Услуга с выездом в регионы
Аниматор

50 р.

Аниматор

Минская, Копыль

Маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание

Договорная

Маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание

Маникюр + покрытием гель-лаком — 40 p.
Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 60 p.

Минская, Копыль

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Кровельные работы . Монтаж кровли .

Договорная

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Минская, Копыль

Сантехника услуги

Бесплатно

Сантехника услуги

Минская, Копыль

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Минская, Копыль

Бесплатно

Строительные работы

Минская, Копыль

Договорная

Обработка фото/видео

Минская, Копыль

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Установка Виндовс и програм

Договорная

Установка Виндовс и програм

Минская, Копыль

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Кровельные работы Копыль и Район

Договорная

Кровельные работы Копыль и Район

Минская, Копыль

,колка дров, уборка мусора

Договорная

,колка дров, уборка мусора

Минская, Копыль

Бурение скважин на воду Копыль

Договорная

Бурение скважин на воду Копыль

Минская, Копыль

Перетяжка Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка Мягкой Мебели

Минская, Копыль

Бурение скважин с установкой оборудования

60 р.

Бурение скважин с установкой оборудования

Минская, Копыль

Маникюр

15 р.

Маникюр

Минская, Копыль

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Массаж лица

30 р.

Массаж лица

Минская, Копыль

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Грузоперевозки Копыль. РБ. СНГ. Услуги грузчиков

Договорная

Грузоперевозки Копыль. РБ. СНГ. Услуги грузчиков

Минская, Копыль

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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