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Услуги в Каменце

Наружная канализация за один день

60 р.

Наружная канализация за один день

Брестская, Каменец

Канализация из жби колец

70 р.

Канализация из жби колец

Брестская, Каменец

Договорная

услуги каменьшиков

Брестская, Каменец

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Каменец

Рассрочка
Контрольная работа ( рус/бел язык, природоведение

15 р.

Контрольная работа ( рус/бел язык, природоведение

Брестская, Каменец

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КАНАЛИЗАЦИЯ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ЗА 1 ДЕНЬ

50 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ЗА 1 ДЕНЬ

Брестская, Каменец

Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Брестская, Каменец

Лестницы,ограждение,ступени.

Договорная

Лестницы,ограждение,ступени.

Брестская, Каменец

Септик из бетонных колец, канализация

2 700 р.

Септик из бетонных колец, канализация

Брестская, Каменец

Ремонт стиральных машин

Договорная

Ремонт стиральных машин

Брестская, Каменец

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Каменец

Рассрочка
Мишка на Ваш праздник

Договорная

Мишка на Ваш праздник

Брестская, Каменец

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Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

100 р.

Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

Брестская, Каменец

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Брест/Каменец ШЕФ-ПОВАР на час

Договорная

Брест/Каменец ШЕФ-ПОВАР на час

Брестская, Каменец

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100 р.

Временная или постоянная РЕГИСТРАЦИЯ

Брестская, Каменец

Фасадные работы в Каменце ,утепление дома , декора

Договорная

Фасадные работы в Каменце ,утепление дома , декора

Брестская, Каменец

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Каменец

КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ . ЛИВНЁВКА .

35 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ . ЛИВНЁВКА .

Брестская, Каменец

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Брестская, Каменец

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Брестская, Каменец

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Брестская, Каменец

Услуга с выездом в регионы
Фронтальный погрузчик

70 р.

Фронтальный погрузчик

Брестская, Каменец

Бурение скважин на воду в Каменце

Договорная

Бурение скважин на воду в Каменце

Брестская, Каменец

Услуги Эвакуатора

80 р.

Услуги Эвакуатора

Брестская, Каменец

Доставка сыпучих грузов (гравий )

Договорная

Доставка сыпучих грузов (гравий )

Брестская, Каменец

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брестская, Каменец

Стяжка пола КАМЕНЕЦ ,ВЫСОКОЕ

Договорная

Стяжка пола КАМЕНЕЦ ,ВЫСОКОЕ

Брестская, Каменец

Окрашивание/ коррекция бровей

25 р.

Окрашивание/ коррекция бровей

Брестская, Каменец

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Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

100 р.

Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

Брестская, Каменец

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Каменец

Лазерная резка, гибка, покраска листового металла Брест, Каменец

Договорная

Лазерная резка, гибка, покраска листового металла Брест, Каменец

Брестская, Каменец

Грузоперевозки (Возим, носим все)

Договорная

Грузоперевозки (Возим, носим все)

Брестская, Каменец

Наружная канализация под ключ

1 850 р.

Наружная канализация под ключ

Брестская, Каменец

Аренда самосвала

60 р.

Аренда самосвала

Брестская, Каменец

Стяжка пола Каменец

Договорная

Стяжка пола Каменец

Брестская, Каменец

Ремонт, реставрация, восстановление рамы авто

Договорная

Ремонт, реставрация, восстановление рамы авто

Брестская, Каменец

Услуга с выездом в регионы
Коррекция/окрашивание/ламинирование бровей

13 р.

Коррекция/окрашивание/ламинирование бровей

Брестская, Каменец

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Чебурашка на Ваш праздник

Договорная

Чебурашка на Ваш праздник

Брестская, Каменец

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Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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