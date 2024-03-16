Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Калинковичах
1 100 р.
Продам бытовку- вагончик
Гомельская, Калинковичи
2 500 р.
Бытовые помещения дачные дома
Гомельская, Калинковичи
2 200 р.
Бытовка на колесах
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Хозблок, сарай, бытовка
Брест
2 100 р.
Бытовка
Минская, Логойск
550 р.
Бытовка/контейнер/купава
Могилев
5 300 р.
Морской контейнер 40 футов.
Могилев
4 000 р.
Бытовка строительная
Минск, Центральный
1 980 р.
Кунг/Строительная будка
Минская, Смолевичи
270 р.
Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт
Могилев
1 500 р.
Кунг
Минск, Московский
220 р.
Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду
Минск, Центральный
Договорная
Бытовка
Гомельская, Жлобин
25 000 р.
Модульные дома из морского контейнера
Минск, Фрунзенский
1 450 р.
Бытовка, кунг
Минская, Дзержинск
3 800 р.
Бытовка деревянная 6х2,3
Минск, Московский
4 500 р.
контейнер
Минск, Центральный
400 р.
Бытовка, подсобка
Могилев
5 500 р.
Бытовка раздевалка.
Минск, Центральный
Договорная
Прокат/Аренда Бытовка строительная
Витебск
1 500 р.
Продам Бытовку
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Бытовка
Минск, Центральный
2 500 р.
бытовка
Минская, Смолевичи
1 000 р.
Вагончик, бытовка, кунг
Гомельская, Жлобин
1 500 р.
Бытовка, вагонка, кунг
Минская, Воложин
450 р.
Нормокомплект кунг
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Бытовка , вагончик ,кунг.
Минская, Другие города
800 р.
домик-бытовка
Гродненская, Лида
1 200 р.
Вагончик кунг
Могилевская, Бобруйск
17 200 р.
мини домик 24м2. 8х3м
Минск, Партизанский
1 700 р.
Кунг
Могилевская, Бобруйск
1 900 р.
Кунг
Могилевская, Бобруйск
3 980 р.
Бытовка деревянная с дровником 6х2,3
Минск, Московский
6 990 р.
Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии
Минск, Фрунзенский
4 700 р.
Бытовка деревянная для дачи
Минск, Московский
15 200 р.
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.
Минск, Партизанский
2 850 р.
Морской контейнер
Минская, Минский район
5 600 р.
Строительная бытовка, цена с НДС
Минск, Московский
3 950 р.
Морской контейнер 20,40 футов
Минск, Центральный
9 438.63 р.
Бытовка дачная
Могилев
7 400 р.
Контейнер 40 футНовый 2021-22 год
Минск, Центральный
Договорная
Кунг
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бытовка
Минск, Партизанский
6 990 р.
Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант
Минск, Центральный
3 800 р.
Бытовка ( летний домик)
Минская, Заславль
3 100 р.
Вагончик ЖД, бытовка, контейнер
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Продам железную бытовку
Минская, Минский район
Договорная
Дом-Вагон
Минская, Березино
1 500 р.
Вагончик, бытовка, кунг
Гродно
700 р.
Вагончик 3x3
Минск, Ленинский
4 000 р.
Морской контейнер 40 фут
Гродненская, Островец
450 р.
Кунг
Минская, Смолевичи
200 р.
Бытовка, кунг, вагончик
Гродно
4 500 р.
Вагончик
Минская, Солигорск
6 700 р.
Бытовка (строительный вагончик)
Гродно
Договорная
Бытовка
Минск, Фрунзенский
Договорная
кунг
Брестская, Барановичи
13 100 р.
дачный домик 7х3.
Минск, Партизанский
550 р.
Бочка сарай
Брестская, Лунинец
3 900 р.
Контейнер морской 20 футов утеплен
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
3 800 р.
Бытовка деревянная 6х2,3
Минск, Московский
17 200 р.
мини домик 24м2. 8х3м
Минск, Партизанский
3 980 р.
Бытовка деревянная с дровником 6х2,3
Минск, Московский
6 990 р.
Бытовка новая, Блок-контейнер - в наличии
Минск, Фрунзенский
4 700 р.
Бытовка деревянная для дачи
Минск, Московский
15 200 р.
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.
Минск, Партизанский
6 990 р.
Бытовка новая строительная утепленная - зимний вариант
Минск, Центральный
13 100 р.
дачный домик 7х3.
Минск, Партизанский