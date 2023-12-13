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Услуги в сфере красоты и здоровья в Гомеле

Маникюр гель-лак

25 р.

Маникюр гель-лак

Гомель

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маникюр международная

30 р.

маникюр международная

Гомель

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Маникюр, педикюр р-н Аэрадром

35 р.

Маникюр, педикюр р-н Аэрадром

Гомель

Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомель

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Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Гомель

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Услуги парикмахера

25 р.

Услуги парикмахера

Гомель

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Гомель

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МАНИКЮР / БРОВИ / ПЕДИКЮР

Договорная

МАНИКЮР / БРОВИ / ПЕДИКЮР

Гомель

Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Гомель

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Маникюр, гель-лак

25 р.

Маникюр, гель-лак

Гомель

Наращивание ресниц,оформление бровей.

35 р.

Наращивание ресниц,оформление бровей.

Гомель

Маникюр Белица

20 р.

Маникюр Белица

Гомель

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Аир тач и техники блонда

Договорная

Аир тач и техники блонда

Гомель

Ламинирование ресниц / Брови

20 р.

Ламинирование ресниц / Брови

Гомель

Депиляция

Договорная

Депиляция

Гомель

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Договорная

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Гомель

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Массаж лица гуаша, Асахи, классический

20 р.

Массаж лица гуаша, Асахи, классический

Гомель

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Маникюр, педикюр, наращивание. Советский район.

15 р.

Маникюр, педикюр, наращивание. Советский район.

Гомель

КЕРАТИН / БОТОКС/Холодное восстановление волос

50 р.

КЕРАТИН / БОТОКС/Холодное восстановление волос

Гомель

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Маникюр, укрепление гелем, гель-лак

20 р.

Маникюр, укрепление гелем, гель-лак

Гомель

Педикюр женский/мужской

20 р.

Педикюр женский/мужской

Гомель

Гель-лак+наращ совет.р. ПЕДИКЮР НЕ ДЕЛАЮ

28 р.

Гель-лак+наращ совет.р. ПЕДИКЮР НЕ ДЕЛАЮ

Гомель

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Договорная

Ресницы.БЕСПЛАТНО.

Гомель

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Требуются модели

50 р.

Требуются модели

Гомель

Наращивание, маникюр

15 р.

Наращивание, маникюр

Гомель

Гель лак

Договорная

Гель лак

Гомель

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Экстремальное наращивание

35 р.

Экстремальное наращивание

Гомель

Брови/ресницы. Ламинирование. Перманент

Договорная

Брови/ресницы. Ламинирование. Перманент

Гомель

Маникюр, гель-лак,наращивание,френч,РИСУЮ

30 р.

Маникюр, гель-лак,наращивание,френч,РИСУЮ

Гомель

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Перманентный макияж ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПИСАНИЕМ

50 р.

Перманентный макияж ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПИСАНИЕМ

Гомель

Окрашивание, коррекция, ламинирование( Центральный

20 р.

Окрашивание, коррекция, ламинирование( Центральный

Гомель

Стрижки на дому

10 р.

Стрижки на дому

Гомель

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Макияж (все виды) Гомель

50 р.

Макияж (все виды) Гомель

Гомель

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Макияж на торжество АКЦИЯ

35 р.

Макияж на торжество АКЦИЯ

Гомель

Наращивание ногтей

22 р.

Наращивание ногтей

Гомель

Маникюр, педикюр центр города

22 р.

Маникюр, педикюр центр города

Гомель

Ногти

20 р.

Ногти

Гомель

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Маникюр,гель-лак, укрепление, наращивание.

20 р.

Маникюр,гель-лак, укрепление, наращивание.

Гомель

Маникюр гель- лак,наращивание ногтей

25 р.

Маникюр гель- лак,наращивание ногтей

Гомель

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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