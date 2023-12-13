Услуги в сфере красоты и здоровья в Гомеле
25 р.
Маникюр гель-лак
Гомель
30 р.
маникюр международная
Гомель
35 р.
Маникюр, педикюр р-н Аэрадром
Гомель
15 р.
Наращивание ресниц
Гомель
25 р.
Маникюр
Гомель
25 р.
Маникюр, педикюр
Гомель
25 р.
Услуги парикмахера
Гомель
15 р.
Маникюр
Гомель
Договорная
МАНИКЮР / БРОВИ / ПЕДИКЮР
Гомель
Договорная
Наращивание волос
Гомель
25 р.
Маникюр, гель-лак
Гомель
35 р.
Наращивание ресниц,оформление бровей.
Гомель
20 р.
Маникюр Белица
Гомель
Договорная
Аир тач и техники блонда
Гомель
20 р.
Ламинирование ресниц / Брови
Гомель
Договорная
Депиляция
Гомель
Договорная
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Гомель
20 р.
Массаж лица гуаша, Асахи, классический
Гомель
15 р.
Маникюр, педикюр, наращивание. Советский район.
Гомель
50 р.
КЕРАТИН / БОТОКС/Холодное восстановление волос
Гомель
20 р.
Маникюр, укрепление гелем, гель-лак
Гомель
20 р.
Педикюр женский/мужской
Гомель
28 р.
Гель-лак+наращ совет.р. ПЕДИКЮР НЕ ДЕЛАЮ
Гомель
20 р.
Наращивание ресниц
Гомель
25 р.
Наращивание ресниц
Гомель
Договорная
Ресницы.БЕСПЛАТНО.
Гомель
25 р.
Наращивание ресниц
Гомель
50 р.
Требуются модели
Гомель
15 р.
Наращивание, маникюр
Гомель
Договорная
Гель лак
Гомель
35 р.
Экстремальное наращивание
Гомель
Договорная
Брови/ресницы. Ламинирование. Перманент
Гомель
30 р.
Маникюр, гель-лак,наращивание,френч,РИСУЮ
Гомель
50 р.
Перманентный макияж ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПИСАНИЕМ
Гомель
20 р.
Окрашивание, коррекция, ламинирование( Центральный
Гомель
10 р.
Стрижки на дому
Гомель
50 р.
Макияж (все виды) Гомель
Гомель
35 р.
Макияж на торжество АКЦИЯ
Гомель
22 р.
Наращивание ногтей
Гомель
22 р.
Маникюр, педикюр центр города
Гомель
20 р.
Ногти
Гомель
20 р.
Маникюр,гель-лак, укрепление, наращивание.
Гомель
25 р.
Маникюр гель- лак,наращивание ногтей
Гомель
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный