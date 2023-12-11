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Услуги для животных в Гомеле

Стрижка (груминг) собак

25 р.

Стрижка (груминг) собак

Гомель

Стрижка котов и собак

35 р.

Стрижка котов и собак

Гомель

хендлер, подготовка собак к выставкам

Договорная

хендлер, подготовка собак к выставкам

Гомель

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Стрижка собак в Гомеле, студия груминга «Бублик»

Договорная

Стрижка собак в Гомеле, студия груминга «Бублик»

Гомель

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Дрессировка собак Кинолог

30 р.

Дрессировка собак Кинолог

Гомель

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Стрижка

10 р.

Стрижка

Гомель

Стрижка собак и котов

Договорная

Стрижка собак и котов

Гомель

3 р.

Выгул домашних животных

Гомель

Передержка у кинолога, собак/кошек

10 р.

Передержка у кинолога, собак/кошек

Гомель

Дрессировка собак

20 р.

Дрессировка собак

Гомель

Стрижка собак мелких пород НОВОБЕЛИЦА

30 р.

Стрижка собак мелких пород НОВОБЕЛИЦА

Гомель

Стрижка кота или маленьких собак

30 р.

Стрижка кота или маленьких собак

Гомель

Стрижка собак и кошек

Договорная

Стрижка собак и кошек

Гомель

Стрижка собак СОВЕТСКИЙ РАЙОН

35 р.

Стрижка собак СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Гомель

Кинолог в Гомеле

Договорная

Кинолог в Гомеле

Гомель

Стрижка собак [мкр-н Ст.Аэродром]

30 р.

Стрижка собак [мкр-н Ст.Аэродром]

Гомель

25 р.

Передержка, выгул

Гомель

Передержка. Собак мелких,средних и больших пород.

Договорная

Передержка. Собак мелких,средних и больших пород.

Гомель

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Кинолог

Договорная

Кинолог

Гомель

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кинолог

35 р.

кинолог

Гомель

Передержка животных (возьму)

Договорная

Передержка животных (возьму)

Гомель

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Фотограф

15 р.

Фотограф

Гомель

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Стрижка котов и кошек

28 р.

Стрижка котов и кошек

Гомель

Стрижки собак и котов с выездом на дом

Договорная

Стрижки собак и котов с выездом на дом

Гомель

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Стрижка собак

25 р.

Стрижка собак

Гомель

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Вычес и стрижка собак

25 р.

Вычес и стрижка собак

Гомель

Передержка у кинолога, с обучением

Договорная

Передержка у кинолога, с обучением

Гомель

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Требуются модели для груминга. Бесплатно

Бесплатно

Требуются модели для груминга. Бесплатно

Гомель

Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Гомель

Стрижка собак бесплатно

Бесплатно

Стрижка собак бесплатно

Гомель

Шлейка для собак

13 р.

Шлейка для собак

Гомель

Стрижка (груминг) собак

25 р.

Стрижка (груминг) собак

Гомель

Стрижка котов/кошек

20 р.

Стрижка котов/кошек

Гомель

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Передержка домашних животных в квартире

Договорная

Передержка домашних животных в квартире

Гомель

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Передержка Собак мелких и средних пород .

Договорная

Передержка Собак мелких и средних пород .

Гомель

Выгул и передержка животных

Договорная

Выгул и передержка животных

Гомель

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Передержка для собак

Бесплатно

Передержка для собак

Гомель

Няня для собак, котов, животных. Выгул собак.

15 р.

Няня для собак, котов, животных. Выгул собак.

Гомель

Договорная

присмотр за домашними животными

Гомель

Выгул собак

5 р.

Выгул собак

Гомель

Кинолог

35 р.

Кинолог

Гомель

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Стрижка собак

45 р.

Стрижка собак

Гомель

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Передержка для кошек и собак

15 р.

Передержка для кошек и собак

Гомель

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

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