Услуги для торжеств в Гомеле
25 р.
Шарж по фотографии
Гомель
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка Настоящие
Гомель
13 р.
Лазертаг Арена
Гомель
50 р.
Дед Мороз в Гомеле
Гомель
Договорная
Тамада ведущие
Гомель
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
30 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Видео Поздравление
Гомель
45 р.
Дед мороз и снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Торты на любой праздник
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
65 р.
ТОП АНИМАТОР Гомель (различные персонажи)
Гомель
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Дед мороз и снегурочка
Гомель
Договорная
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
80 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
40 р.
Дед мороз и Снегурочка у вас в гостях
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Ведущий и музыка на юбилей, свадьбу
Гомель
100 р.
Новогодние корпоративы вместе с нами
Гомель
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
110 р.
Аниматор на день рождения (много персонажей)
Гомель
Договорная
Поздравление Буба
Гомель
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
100 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Поздравление Чебурашка, Дед мороз и снегурочка.
Гомель
Договорная
Ведущий мероприятий
Гомель
Договорная
Дед мороз и снегурочка
Гомель
40 р.
Дед мороз и Снегурочка
Гомель
65 р.
Поздравление Мишки Татоши, Пандачки,Артур Пирожков
Гомель
40 р.
Дед мороз и Снегурочка на дом 20-31 декабря
Гомель
50 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Гомель
65 р.
(Новогодние поздравления)
Гомель
60 р.
Медведь Тедди
Гомель
Договорная
Выездное караоке на участок
Гомель
40 р.
Дед Мороз 30-31 декабря на дом
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
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