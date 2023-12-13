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Услуги для торжеств в Гомеле

Шарж по фотографии
vip

25 р.

Шарж по фотографии

Гомель

Дедушка Мороз и Снегурочка

40 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

Гомель

Лазертаг Арена

13 р.

Лазертаг Арена

Гомель

Дед Мороз в Гомеле

50 р.

Дед Мороз в Гомеле

Гомель

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Тамада ведущие

Договорная

Тамада ведущие

Гомель

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Дедушка Мороз и Снегурочка

40 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка

30 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

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Видео Поздравление

Договорная

Видео Поздравление

Гомель

Дед мороз и снегурочка

45 р.

Дед мороз и снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка на дом

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

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Торты на любой праздник

30 р.

Торты на любой праздник

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

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ТОП АНИМАТОР Гомель (различные персонажи)

65 р.

ТОП АНИМАТОР Гомель (различные персонажи)

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка на дом

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

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Дед мороз и снегурочка

30 р.

Дед мороз и снегурочка

Гомель

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Дедушка Мороз и Снегурочка

Договорная

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

80 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка на дом

30 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

Дед мороз и Снегурочка у вас в гостях

40 р.

Дед мороз и Снегурочка у вас в гостях

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Ведущий и музыка на юбилей, свадьбу

Договорная

Ведущий и музыка на юбилей, свадьбу

Гомель

Новогодние корпоративы вместе с нами

100 р.

Новогодние корпоративы вместе с нами

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Аниматор на день рождения (много персонажей)

110 р.

Аниматор на день рождения (много персонажей)

Гомель

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Поздравление Буба

Договорная

Поздравление Буба

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка

100 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Поздравление Чебурашка, Дед мороз и снегурочка.

40 р.

Поздравление Чебурашка, Дед мороз и снегурочка.

Гомель

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Ведущий мероприятий

Договорная

Ведущий мероприятий

Гомель

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Дед мороз и снегурочка

Договорная

Дед мороз и снегурочка

Гомель

Дед мороз и Снегурочка

40 р.

Дед мороз и Снегурочка

Гомель

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Поздравление Мишки Татоши, Пандачки,Артур Пирожков

65 р.

Поздравление Мишки Татоши, Пандачки,Артур Пирожков

Гомель

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Дед мороз и Снегурочка на дом 20-31 декабря

40 р.

Дед мороз и Снегурочка на дом 20-31 декабря

Гомель

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

50 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Гомель

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(Новогодние поздравления)

65 р.

(Новогодние поздравления)

Гомель

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Медведь Тедди

60 р.

Медведь Тедди

Гомель

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Выездное караоке на участок

Договорная

Выездное караоке на участок

Гомель

Дед Мороз 30-31 декабря на дом

40 р.

Дед Мороз 30-31 декабря на дом

Гомель

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

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Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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