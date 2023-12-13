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Услуги по благоустройству в саду в Гомеле

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Договорная

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Гомель

Договорная

Спил аварийных деревьев, корчевание

Гомель

1 р.

Распил дров

Гомель

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Гомель

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

Договорная

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

Гомель

Распил дров

Договорная

Распил дров

Гомель

Обрезка, Удаление, Спил,Валка деревьев, Арборист

Договорная

Обрезка, Удаление, Спил,Валка деревьев, Арборист

Гомель

Культивирование участка

Договорная

Культивирование участка

Гомель

Газон

Договорная

Газон

Гомель

Договорная

Обрезка веток плодовых деревьев

Гомель

Септики канализация

Бесплатно

Септики канализация

Гомель

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Гомель

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Удаление деревьев

30 р.

Удаление деревьев

Гомель

Спил деревьев Гомель

Договорная

Спил деревьев Гомель

Гомель

Санитарная обрезка деревьев

Договорная

Санитарная обрезка деревьев

Гомель

Обрезка деревьев любой сложности

Договорная

Обрезка деревьев любой сложности

Гомель

Фрезирование расчистка участка демонтаж вывоз

Договорная

Фрезирование расчистка участка демонтаж вывоз

Гомель

Удаление (валка) деревьев любой сложности

Договорная

Удаление (валка) деревьев любой сложности

Гомель

Фрезирование земли расчистка участков

Договорная

Фрезирование земли расчистка участков

Гомель

Договорная

Распиловка дров испил дерева ипоколка.

Гомель

Спил деревa

10 р.

Спил деревa

Гомель

покос травы бурьяна

Договорная

покос травы бурьяна

Гомель

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Обрезка,спил деревьев

Договорная

Обрезка,спил деревьев

Гомель

Помощь по хозяйству.

Договорная

Помощь по хозяйству.

Гомель

Культиватор на участок

25 р.

Культиватор на участок

Гомель

Аренда электрического Садового измельчителя

Договорная

Аренда электрического Садового измельчителя

Гомель

Удаление деревьев,расчистка участка

Договорная

Удаление деревьев,расчистка участка

Гомель

Расчистка участка Гомель

Договорная

Расчистка участка Гомель

Гомель

Договорная

Вспашка земли на огороде на дачном участке

Гомель

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
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