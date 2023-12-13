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Ремонт мебели в Гомеле

Обивка ремонт мягкой мебели в Гомеле , в Минске

Договорная

Обивка ремонт мягкой мебели в Гомеле , в Минске

Гомель

Сборка и разборка мебели в Гомеле

10 р.

Сборка и разборка мебели в Гомеле

Гомель

Перетяжка- Ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка- Ремонт мягкой мебели

Гомель

Перетяжка

Договорная

Перетяжка

Гомель

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Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Гомель

Перетяжка мебели

99 р.

Перетяжка мебели

Гомель

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Договорная

Перетяжка мебели

Гомель

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Перетяжка диванов,кресел,кухонных уголков

Договорная

Перетяжка диванов,кресел,кухонных уголков

Гомель

Ремонт перетяжка мебели

Договорная

Ремонт перетяжка мебели

Гомель

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Покраска, рестоврация

50 р.

Покраска, рестоврация

Гомель

Ремонт мебели.

25 р.

Ремонт мебели.

Гомель

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Сборка/разборка мебели

Договорная

Сборка/разборка мебели

Гомель

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Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.

Договорная

Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.

Гомель

Перетяжка и замена пружинных блоков

Договорная

Перетяжка и замена пружинных блоков

Гомель

Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле

20 р.

Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле

Гомель

Договорная

Восстановление,ремонт изделий из дерева

Гомель

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Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

Гомель

Реставрация мебели

90 р.

Реставрация мебели

Гомель

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Мебельный механизм

15 р.

Мебельный механизм

Гомель

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Гомель

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Покраска ремонт деревянной мебели

Договорная

Покраска ремонт деревянной мебели

Гомель

Перекраска /фанеровка/ремонт

Договорная

Перекраска /фанеровка/ремонт

Гомель

Ремонт мебели любой сложности,.

50 р.

Ремонт мебели любой сложности,.

Гомель

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Гомель

Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ

Договорная

Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ

Гомель

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Гомель

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Мебель

Договорная

Мебель

Гомель

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Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей

Договорная

Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей

Гомель

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Ремон углового дивана

Договорная

Ремон углового дивана

Гомель

Реставрация мягкой мебели

Договорная

Реставрация мягкой мебели

Гомель

Ремонт мягкой мебели

Договорная

Ремонт мягкой мебели

Гомель

Французская раскладушка

450 р.

Французская раскладушка

Гомель

Замена пружинного блока

250 р.

Замена пружинного блока

Гомель

Каретная стяжка

Договорная

Каретная стяжка

Гомель

Реставрация дивана

250 р.

Реставрация дивана

Гомель

Ремонт мягкой мебели

Договорная

Ремонт мягкой мебели

Гомель

Механизм трансформации ''Французская раскладушка

450 р.

Механизм трансформации ''Французская раскладушка

Гомель

Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Гомель

Ремонт столов, стульев

Договорная

Ремонт столов, стульев

Гомель

Ремонт и перетяжка всех видов мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка всех видов мебели

Гомель

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Мебель под заказ

Договорная

Мебель под заказ

Гомель

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Ремонт и реставрация , перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и реставрация , перетяжка мягкой мебели

Гомель

ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области

Договорная

ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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