Ремонт мебели в Гомеле
Договорная
Обивка ремонт мягкой мебели в Гомеле , в Минске
Гомель
10 р.
Сборка и разборка мебели в Гомеле
Гомель
Договорная
Перетяжка- Ремонт мягкой мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка
Гомель
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гомель
99 р.
Перетяжка мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка диванов,кресел,кухонных уголков
Гомель
Договорная
Ремонт перетяжка мебели
Гомель
50 р.
Покраска, рестоврация
Гомель
25 р.
Ремонт мебели.
Гомель
Договорная
Сборка/разборка мебели
Гомель
Договорная
Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.
Гомель
Договорная
Перетяжка и замена пружинных блоков
Гомель
20 р.
Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле
Гомель
Договорная
Восстановление,ремонт изделий из дерева
Гомель
150 р.
Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели
Гомель
90 р.
Реставрация мебели
Гомель
15 р.
Мебельный механизм
Гомель
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гомель
Договорная
Покраска ремонт деревянной мебели
Гомель
Договорная
Перекраска /фанеровка/ремонт
Гомель
50 р.
Ремонт мебели любой сложности,.
Гомель
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гомель
Договорная
Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ
Гомель
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гомель
Договорная
Мебель
Гомель
Договорная
Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей
Гомель
Договорная
Ремон углового дивана
Гомель
Договорная
Реставрация мягкой мебели
Гомель
Договорная
Ремонт мягкой мебели
Гомель
450 р.
Французская раскладушка
Гомель
250 р.
Замена пружинного блока
Гомель
Договорная
Каретная стяжка
Гомель
250 р.
Реставрация дивана
Гомель
Договорная
Ремонт мягкой мебели
Гомель
450 р.
Механизм трансформации ''Французская раскладушка
Гомель
Договорная
Ремонт мебели
Гомель
Договорная
Ремонт столов, стульев
Гомель
Договорная
Ремонт и перетяжка всех видов мебели
Гомель
Договорная
Мебель под заказ
Гомель
Договорная
Ремонт и реставрация , перетяжка мягкой мебели
Гомель
Договорная
ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
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10 р.
Ремонт кресла, стула
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Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
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Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
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