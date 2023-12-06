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Рекламные услуги, полиграфия в Гомеле

Инфографика для маркетплейсов

5 р.

Инфографика для маркетплейсов

Гомель

Инфографика

5 р.

Инфографика

Гомель

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Графический дизайн

Договорная

Графический дизайн

Гомель

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Дизайн упаковки / фирменный стиль Минск

80 р.

Дизайн упаковки / фирменный стиль Минск

Гомель

Дизайн карточек товара/ ИНФОГРАФИКА ДЛЯ WB и OZON

10 р.

Дизайн карточек товара/ ИНФОГРАФИКА ДЛЯ WB и OZON

Гомель

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Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Гомель

Инфографика (создание карточек) для маркетплейс

10 р.

Инфографика (создание карточек) для маркетплейс

Гомель

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Рекламный штендер (в наличии)

Договорная

Рекламный штендер (в наличии)

Гомель

Рассрочка
Пригласительные на свадьбу

1.30 р.

Пригласительные на свадьбу

Гомель

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Инфографика для маркетплейсов

9 р.

Инфографика для маркетплейсов

Гомель

Дизайн

Договорная

Дизайн

Гомель

Дизайн карточек, инфографика для Wildberries, Ozon

10 р.

Дизайн карточек, инфографика для Wildberries, Ozon

Гомель

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Гомель

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Таргет в Inst/Fb.Продвижение профиля

Договорная

Таргет в Inst/Fb.Продвижение профиля

Гомель

Фотопечать/на документы, ч/б-цветная распечатка.

0.10 р.

Фотопечать/на документы, ч/б-цветная распечатка.

Гомель

Дизайн баннеров, флаеров, визиток, пригласительных

15 р.

Дизайн баннеров, флаеров, визиток, пригласительных

Гомель

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Настройка и сопровождение рекламы Яндекс Директ

490 р.

Настройка и сопровождение рекламы Яндекс Директ

Гомель

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Наружная реклама. Световые короба. Объемные буквы.

Договорная

Наружная реклама. Световые короба. Объемные буквы.

Гомель

Презентации онлайн

Договорная

Презентации онлайн

Гомель

Стикеры, персональные стикеры, иллюстрации

10 р.

Стикеры, персональные стикеры, иллюстрации

Гомель

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Наружная реклама и типография. Оклейка автомобилей

Договорная

Наружная реклама и типография. Оклейка автомобилей

Гомель

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Гомель

Услуги из других регионов

Объемные световые буквы

Договорная

Объемные световые буквы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

200 р.

Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Информационные стенды

75 р.

Информационные стенды

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Визитки, листовки, пригласительные и тд.

22 р.

Визитки, листовки, пригласительные и тд.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Печать на кружках

7.90 р.

Печать на кружках

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Изготовление баннеров

36 р.

Изготовление баннеров

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы с подсветкой

Договорная

Объемные буквы с подсветкой

Минск, Центральный

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