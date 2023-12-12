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Прочие образовательные услуги в Гомеле

Написание курсовых/дипломных работ

Договорная

Написание курсовых/дипломных работ

Гомель

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Тренер по катанию для детей и взрослых

35 р.

Тренер по катанию для детей и взрослых

Гомель

Курсовые работы.

10 р.

Курсовые работы.

Гомель

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Обучение танцам услуги

10 р.

Обучение танцам услуги

Гомель

Услуга с выездом в регионы

5 р.

Черчение 10 класс

Гомель

ДИПЛОМНЫЕ КУРСОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

Договорная

ДИПЛОМНЫЕ КУРСОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

Гомель

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Все виды работ по гуманитарным и юридическ. дисцип

Договорная

Все виды работ по гуманитарным и юридическ. дисцип

Гомель

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Дошкольное образование на дому, подготовка к школе

15 р.

Дошкольное образование на дому, подготовка к школе

Гомель

5 р.

Черчение 10 класс

Гомель

Экономист заочно, 20 месяцев, госдиплом

2 000 р.

Экономист заочно, 20 месяцев, госдиплом

Гомель

Договорная

Напишу конспект

Гомель

Помощь студентам

Договорная

Помощь студентам

Гомель

Обучение иконописи

Договорная

Обучение иконописи

Гомель

Физкультура

Договорная

Физкультура

Гомель

Договорная

Рефераты, доклады, сообщения

Гомель

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Перепишу конспект/ сделаю реферат

Договорная

Перепишу конспект/ сделаю реферат

Гомель

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Готовые презентации

5 р.

Готовые презентации

Гомель

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Конспекты,рефераты,контрольные ,презентации

10 р.

Конспекты,рефераты,контрольные ,презентации

Гомель

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Договорная

Образовательные услуги по немецкому языку

Гомель

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Договорная

Делаю работы для школьников

Гомель

Сочинения, стихи на заказ

Договорная

Сочинения, стихи на заказ

Гомель

15 р.

Дефектолог , Развитие

Гомель

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Презентации, написание конспекта, реферат, конспек

10 р.

Презентации, написание конспекта, реферат, конспек

Гомель

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Развивающие занятия с дошкольниками

25 р.

Развивающие занятия с дошкольниками

Гомель

ДИПЛОМНЫЕ/КУРСОВЫЕ/ОТЧЕТЫ без посредников

Договорная

ДИПЛОМНЫЕ/КУРСОВЫЕ/ОТЧЕТЫ без посредников

Гомель

В помощь воспитателю/педагогу

Договорная

В помощь воспитателю/педагогу

Гомель

Дипломные/курсовые работы/отчеты по практике

Договорная

Дипломные/курсовые работы/отчеты по практике

Гомель

Помощь педагогам/ воспитателям ДОУ/ студентам

Договорная

Помощь педагогам/ воспитателям ДОУ/ студентам

Гомель

напишу реферат/сочинение, сделаю презентацию

8 р.

напишу реферат/сочинение, сделаю презентацию

Гомель

Чертежи для 10-х классов

10 р.

Чертежи для 10-х классов

Гомель

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Курсовые/дипломные по архитектуре в REVIT, AUTOCAD

Договорная

Курсовые/дипломные по архитектуре в REVIT, AUTOCAD

Гомель

40 р.

Конспект

Гомель

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Договорная

Напишу сочинение

Гомель

Чертежи

Договорная

Чертежи

Гомель

Дипломные, курсовые работы, отчеты,

Договорная

Дипломные, курсовые работы, отчеты,

Гомель

Контрольные работы,рефераты

Договорная

Контрольные работы,рефераты

Гомель

Психология

Договорная

Психология

Гомель

Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Обучение танцам услуги

10 р.

Обучение танцам услуги

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Напишу отчёт по практике

10 р.

Напишу отчёт по практике

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

10 р.

ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

10 р.

Анализ текста,поиск ошибок, рекомендации

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

10 р.

Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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