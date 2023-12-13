Пассажирские и грузовые перевозки в Гомеле
Договорная
Грузоперевозки,Вывоз мусора,Грузчики,Переезды.
Гомель
Договорная
Грузоперевозки по Гомелю и РБ.
Гомель
Договорная
Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн
Предоставлю грузоперевозки по Гомелю и РБ машина 27куб до 4.5тонн. Тент длина 5.2м. Ширина 2.2м. Высота 2.4м. Возможно верхняя погрузка. Боковые и задняя.
Гомель
20 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т
Гомель
5 р.
Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж
Гомель
5 р.
Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора
Выполним любой вид переезда, вывоз мусора любого объёма и веса. Предлагаем услуги грузчиков, демонтажные работы, электромонтажные работы. Предоставим документы о утилизации мусора, составляем договор ...
Гомель
Договорная
Переезды всех типов. Низкие цены.
Приветствуем вас наши будущие клиенты . Транспортируем ваш груз От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних ...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки
Услуги грузоперевозки и манипулятора в Гомеле и области по выгодным ценам, возможен монтаж с манипулятора. — Грузоподъемность шасси до 10 т. — Грузоподъемность крана до 2 т. — Длина стрелы до 9 м. Вы...
Гомель
10 р.
Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.
Размеры грузового отсека: длина 3,7 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м. 15 куб.м. Г/п до 1,5 т. Дополнительно 2 пассажирских места. Доставка любых грузов. Услуги грузчиков. Без выходных.
Гомель
15 р.
Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого
Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке и выгрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность -...
Гомель
Договорная
ГрузоТакси, Грузчики. Недорого
Гомель
20 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики
Гомель
Договорная
Грузоперевозки. Грузовое такси. Гомель.РБ.
Перевозка грузов. Гомель. РБ. Своевременная подача транспорта. Доступная стоимость, рассчитываемая индивидуально. Помощь водителя. 2 пассажирских места. Наличный/Безналичный расчеты. Чистый/сух...
Гомель
Договорная
Вывоз Мусора
Гомель
Договорная
Грузовые перевозки ежедневно Гомель-Чериков
Работаем без выходных. Цена договорная.
Гомель
13 р.
Грузоперевозки
Доставка грузов по РБ.Есть грузчики.
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики
Гомель
Договорная
Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка
Диспетчерская Сборных грузов Гомель- Минск-Гомель. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...
Гомель
Договорная
Брест-Минск-Гомель-Могилев-Гродно Сборные грузы
Гомель
Договорная
Грузоперевозки
Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физиче...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки
Ежедневные перевозки из Беларуси в Россию и Казахстан
Гомель
Договорная
Грузовое Такси. Грузчики
Грузоперевозки с грузчиками Гомель. Грузовое ТАКСИ. 1) Квартирные, офисные и дачные переезды ; 2) Доставка и подъём стройматериалов, мебели, бытовой техники. 3) Вывоз строительного и бытового мусора. ...
Гомель
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора.
Гомель
Договорная
Вывоз Мусора
Гомель
0.70 р.
Грузоперевозки. Грузчики. Сборка мебели. Мусор.
До 3х тонн. Авто 10, 15, 20м3 объем груза. По Гомелю, области, РБ Быстрая подача авто от 20 мин. Без выходных. Бесплатная консультация. Услуги опытных грузчиков. Услуга помощь водителя. Сборка/разбор...
Гомель
Договорная
Кран-манипулятор
Услуги крана-манипулятора Гомель, Гомельская область. Всё индивидуально - звоните, индивидуальный подход к каждому клиенту. Перевоз ЖБИ изделий, металлоконструкций и строительных материалов. Грузопо...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, грузовое такси, грузчики, вывоз му
Здравствуйте, мы оказываем услуги по перевозке грузов по г.Гомелю и РБ в любое удобное для Вас время и по доступным ценам. -Квартирные переезды; -Разборка и сборка мебели; -Офисные переезды; - Перев...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки до 4.5тонн и 27куб.м
Предоставим услуги по грузоперевозки. Машина до 4.5тонн и 27куб. Загрузка со всех сторон. Работаем по Гомелю и РБ. Наличный и без наличный расчёт.
Гомель
5 р.
Грузоперевозки,переезды,вывоз мусора,демонтаж
Вывоз мусора, переезды, грузовые перевозки, работаем без выходных и обедов, звоните
Гомель
Договорная
Грузоперевозки и Грузчики
Здравствуйте, мы оказываем услуги по перевозке грузов по г.Гомелю и Области в любое удобное для Вас время и по доступным ценам. -Квартирные переезды; -Офисные переезды; - Доставка строительных материа...
Гомель
10 р.
Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора.
Уважаемые клиенты! Предлагаем вам услуги по грузоперевозкам! Наша компания - проверенный и надежный партнер в сфере транспортных услуг. Мы предлагаем профессиональную организацию и выполнение перевозо...
Гомель
20 р.
Грузоперевозки, Грузчики,Гомель(3т.16м.куб)
Грузовое такси,Грузчики. Размер авто:4м.*2м.*2м. до3тонн,16м.куб. По Гомелю и РБ. Дачные переезды. Квартирные(Бытовые)переезды. Перевозка и погрузка ПИАНИНО . Доска,металлопрокат до 6м. Стройматериалы...
Гомель
0.40 р.
Грузовое такси, грузоперевозки
Грузоперевозки, до трех тонн , до 6 метров, размеры будки :высота 2; ширина 1,8; длина 4,5 метра
Гомель
Договорная
Грузчики.
Гомель
50 р.
Грузоперевозки
Будка 3.7длина ,2.3ширена, 2.3высота, 3.20 диагональ, возможность выгрузки самосвалом, услуги лебедки
Гомель
Договорная
Вывоз мусора, демонтажные работы Гомель, демонтаж,
Гомель
Договорная
Квартирные переезды. Грузоперевозки
Квартирные, офисные, дачные переезды - Доставка любых грузов - Подъем на любой этаж - Сборка (разборка) мебели при необходимости - Вывоз строительного мусора и старой мебели - Перестановка мебели - Г...
Гомель
10 р.
Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж
Гомель
5 р.
Демонтаж,вывоз мусора,грузоперевозки
Гомель
Договорная
Грузоперевозки Гомель - Минск.
Осуществляем грузоперевозки по Гомелю и области, Минск и РБ. Грузоподъемность до 5 т и до 33 куб. Загрузка и выгрузка со всех сторон, гидроборт. Наличный и безналичный расчет.
Гомель
5 р.
Переезды, грузоперевозки, вывоз мусора
Грузоперевозки по Гомелю и рб! -Квартирный, офисный, дачный переезды -перевозка фортепиано, роялей -перевозка мотоциклов, квадрациклов, другой мототехники (при наличии документов) -Доставка мебели, те...
Гомель
Договорная
Кран-Манипулятор г. Гомель Гомельская область
Услуги крана-манипулятора Гомель, Наличный и безналичный расчёт Гомельская область, кран-манипулятор Гомель, манипулятор в Гомеле Всё индивидуально - звоните, постараюсь ответить на все Ваши вопросы....
Гомель
Договорная
Квартирные переезды. Приятные цены
Добрый день. Предоставляем - Быстрые и качественные грузоперевозки по Гомелю и области. Перевозим дёшево,всегда оперативно,надежно, качественно, демонстрируя высокий уровень обслуживания на всех этапа...
Гомель
5 р.
Вывоз мусора, грузоперевозки, переезды
Грузоперевозки по Гомелю и рб! -Квартирный, офисный, дачный переезды -перевозка фортепиано, роялей -перевозка мотоциклов, квадрациклов, другой мототехники (при наличии документов) -Доставка мебели, те...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора
Выполним любой вид переезда, вывоз мусора любого объёма и веса. Предлагаем услуги грузчиков, демонтажные работы, электромонтажные работы. Предоставим документы о утилизации мусора, составляем договор ...
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский