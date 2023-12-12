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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Гомеле

Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомель

Услуги сиделки

30 р.

Услуги сиделки

Гомель

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367 р.

По уходу за инвалидом 1ой группы

Гомель

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Договорная

Сиделка

Гомель

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Договорная

Сиделка

Гомель

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Няня для ребенка/детей

Договорная

Няня для ребенка/детей

Гомель

Сиделка, была оформлена по уходу

15 р.

Сиделка, была оформлена по уходу

Гомель

Договорная

Сиделка

Гомель

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Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Гомель

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Няня

Бесплатно

Няня

Гомель

Услуги няни

Бесплатно

Услуги няни

Гомель

30 р.

Сиделка

Гомель

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Няня

Договорная

Няня

Гомель

675 р.

Сиделка по уходу за инвалидом

Гомель

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Услуги сиделки. https://sidelkavdom.by/

Договорная

Услуги сиделки. https://sidelkavdom.by/

Гомель

Услуги

Договорная

Услуги

Гомель

Фотопечать

0.36 р.

Фотопечать

Гомель

Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Гомель

кровать медицинская

1 000 р.

кровать медицинская

Гомель

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Ищу работу сиделкой

Договорная

Ищу работу сиделкой

Гомель

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Няня

8 р.

Няня

Гомель

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Договорная

Услуги

Гомель

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Договорная

Сиделка для лежачей бабушки

Гомель

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1 р.

Сиделка

Гомель

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Договорная

услуги сиделки или няни

Гомель

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Договорная

Люди помогите. Нужна сиделка.

Гомель

Договорная

Ищу работу сиделки

Гомель

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Договорная

Ищу работу сиделки

Гомель

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Няня

Договорная

Няня

Гомель

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Няня

7 р.

Няня

Гомель

Няня для ребенка

Договорная

Няня для ребенка

Гомель

Няня для вашего малыша в будние и выходные дни

Договорная

Няня для вашего малыша в будние и выходные дни

Гомель

Бесплатно

Рента

Гомель

Няня

Договорная

Няня

Гомель

Няня

100 р.

Няня

Гомель

Бесплатно

Сиделка

Гомель

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Педагог-психолог

11 р.

Педагог-психолог

Гомель

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10 р.

сиделка

Гомель

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Договорная

Услуги помощника

Гомель

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Услуги сиделки

30 р.

Услуги сиделки

Гомель

Услуги няни Репетитор по рисованию от 3ех лет

15 р.

Услуги няни Репетитор по рисованию от 3ех лет

Гомель

Договорная

Сиделка

Гомель

Няня

5 р.

Няня

Гомель

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