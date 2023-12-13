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Бытовые услуги, ремонт в Гомеле

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Гомель

Реставрация ванн

200 р.

Реставрация ванн

Гомель

Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин

Договорная

Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин

Гомель

Генеральная уборка, химчистка

60 р.

Генеральная уборка, химчистка

Гомель

Сборка мебели Гомель

Договорная

Сборка мебели Гомель

Гомель

2 р.

Уборка снега с крыш

Гомель

Клининг

Договорная

Клининг

Гомель

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Муж на час

Договорная

Муж на час

Гомель

Откачка канализаций, септиков

Договорная

Откачка канализаций, септиков

Гомель

Клининг

Бесплатно

Клининг

Гомель

Откачка канализации (Ассенизатор)

40 р.

Откачка канализации (Ассенизатор)

Гомель

Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
ОТКАЧКА канализации, туалетов и тд.

Договорная

ОТКАЧКА канализации, туалетов и тд.

Гомель

Договорная

Сиделка

Гомель

Сборка (монтаж), разборка и установка корпусной м

30 р.

Сборка (монтаж), разборка и установка корпусной м

Гомель

Мелкий бытовой ремонт

Договорная

Мелкий бытовой ремонт

Гомель

Сборка разборка установка мебели

Договорная

Сборка разборка установка мебели

Гомель

Клининг Уборка Гомель

Договорная

Клининг Уборка Гомель

Гомель

Мастер на час (муж на час)/Сборка мебели в Гомеле

15 р.

Мастер на час (муж на час)/Сборка мебели в Гомеле

Гомель

Клининг

30 р.

Клининг

Гомель

Реставрация ванн (покрытие эмалью) Гомеле

180 р.

Реставрация ванн (покрытие эмалью) Гомеле

Гомель

Клинингоаые услуги

Договорная

Клинингоаые услуги

Гомель

Маз 11 кубов,газ 4 куба, откачка канализации,септи

Договорная

Маз 11 кубов,газ 4 куба, откачка канализации,септи

Гомель

Сборка мебели любого фабричного производства

Договорная

Сборка мебели любого фабричного производства

Гомель

Прокат (Аренда) моющего пылесоса

30 р.

Прокат (Аренда) моющего пылесоса

Гомель

Мойка пластинок

7 р.

Мойка пластинок

Гомель

Прочистка канализации . Устранение засоров .

30 р.

Прочистка канализации . Устранение засоров .

Гомель

услуги сборка мебели и установка

Договорная

услуги сборка мебели и установка

Гомель

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Магазин ритуальных принадлежностей

Договорная

Магазин ритуальных принадлежностей

Гомель

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гомель

Аренда моющего пылесоса Karcher Puzzi 10/1

30 р.

Аренда моющего пылесоса Karcher Puzzi 10/1

Гомель

Договорная

Почищу снег на крыше

Гомель

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Монтаж и Технические обслуживание кондиционеров

Договорная

Монтаж и Технические обслуживание кондиционеров

Гомель

Сборка мебели

5 р.

Сборка мебели

Гомель

1 р.

Уборка снега

Гомель

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Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт мебели.

20 р.

Ремонт мебели.

Гомель

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ОТКАЧКА Канализации, Ассенизатор. Гомель и район

40 р.

ОТКАЧКА Канализации, Ассенизатор. Гомель и район

Гомель

Почищу снег за Вас

Договорная

Почищу снег за Вас

Гомель

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Сухая чистка (стирка) подушек

Договорная

Сухая чистка (стирка) подушек

Гомель

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Гомель

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Гомель

Договорная

Уборка снега оплата договорная

Гомель

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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