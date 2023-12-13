Бытовые услуги, ремонт в Гомеле
Договорная
Откачка канализации
Гомель
200 р.
Реставрация ванн
Гомель
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
60 р.
Генеральная уборка, химчистка
Гомель
Договорная
Сборка мебели Гомель
Гомель
2 р.
Уборка снега с крыш
Гомель
Договорная
Клининг
Гомель
Договорная
Муж на час
Гомель
Договорная
Откачка канализаций, септиков
Гомель
Бесплатно
Клининг
Гомель
40 р.
Откачка канализации (Ассенизатор)
Гомель
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Договорная
ОТКАЧКА канализации, туалетов и тд.
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомель
30 р.
Сборка (монтаж), разборка и установка корпусной м
Гомель
Договорная
Мелкий бытовой ремонт
Гомель
Договорная
Сборка разборка установка мебели
Гомель
Договорная
Клининг Уборка Гомель
Гомель
15 р.
Мастер на час (муж на час)/Сборка мебели в Гомеле
Гомель
30 р.
Клининг
Гомель
180 р.
Реставрация ванн (покрытие эмалью) Гомеле
Гомель
Договорная
Клинингоаые услуги
Гомель
Договорная
Маз 11 кубов,газ 4 куба, откачка канализации,септи
Гомель
Договорная
Сборка мебели любого фабричного производства
Гомель
30 р.
Прокат (Аренда) моющего пылесоса
Гомель
7 р.
Мойка пластинок
Гомель
30 р.
Прочистка канализации . Устранение засоров .
Гомель
Договорная
услуги сборка мебели и установка
Гомель
Договорная
Магазин ритуальных принадлежностей
Гомель
Договорная
Сборка мебели
Гомель
30 р.
Аренда моющего пылесоса Karcher Puzzi 10/1
Гомель
Договорная
Почищу снег на крыше
Гомель
Договорная
Монтаж и Технические обслуживание кондиционеров
Гомель
5 р.
Сборка мебели
Гомель
1 р.
Уборка снега
Гомель
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель
20 р.
Ремонт мебели.
Гомель
40 р.
ОТКАЧКА Канализации, Ассенизатор. Гомель и район
Гомель
Договорная
Почищу снег за Вас
Гомель
Договорная
Сухая чистка (стирка) подушек
Гомель
Договорная
Мастер на час
Гомель
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Гомель
Договорная
Уборка снега оплата договорная
Гомель
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель