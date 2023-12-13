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Услуги для животных в Брестской области

Передержка котов и маленьких пород собак

20 р.

Передержка котов и маленьких пород собак

Брест

Дрессировка собак.Профессиональная помощь кинолога

20 р.

Дрессировка собак.Профессиональная помощь кинолога

Брест

Дрессировка собак в Бресте

Договорная

Дрессировка собак в Бресте

Брест

Дрессировка собак в Барановичах

Договорная

Дрессировка собак в Барановичах

Брестская, Барановичи

Груминг, стрижка собак и кошек

12 р.

Груминг, стрижка собак и кошек

Брест

Груминг Барановичи

Бесплатно

Груминг Барановичи

Брестская, Барановичи

Груминг. Стрижка собак и котов всех пород, цена до

30 р.

Груминг. Стрижка собак и котов всех пород, цена до

Брестская, Барановичи

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10 р.

услуги по искусственному осеменению свиней

Брестская, Столин

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Услуги грумера

40 р.

Услуги грумера

Брестская, Кобрин

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Передержка котов, собак

Договорная

Передержка котов, собак

Брест

Стрижка домашних животных, Грумер

35 р.

Стрижка домашних животных, Грумер

Брестская, Барановичи

Груминг

35 р.

Груминг

Брестская, Барановичи

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Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Брестская, Барановичи

Кинологическая школа

25 р.

Кинологическая школа

Брест

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Стрижка собак и котов

40 р.

Стрижка собак и котов

Брестская, Пинск

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Договорная

Выгул собак

Брестская, Барановичи

Стрижка собак декоративных пород. УЗ-чистка зубов

Договорная

Стрижка собак декоративных пород. УЗ-чистка зубов

Брестская, Пинск

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Стрижка собак на Вульке

35 р.

Стрижка собак на Вульке

Брест

Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Брест

Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Брестская, Пинск

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Груминг для вашего питомца.

50 р.

Груминг для вашего питомца.

Брест

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Договорная

Услуга Размол зерна

Брестская, Ганцевичи

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Груминг (стрижка) собак и кошек. Инф. в обьяв.

30 р.

Груминг (стрижка) собак и кошек. Инф. в обьяв.

Брест

Груминг. Стрижка собак.

35 р.

Груминг. Стрижка собак.

Брестская, Барановичи

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Договорная

Услуги по размолу зерна

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Спрос, нуждаюсь в услугах кинолога

Брестская, Барановичи

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Кинолог Брест

30 р.

Кинолог Брест

Брест

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Стрижка собак и котов (Груминг)

Договорная

Стрижка собак и котов (Груминг)

Брест

Стрижка животных

Бесплатно

Стрижка животных

Брестская, Барановичи

Выгулю собак мелких пород

Договорная

Выгулю собак мелких пород

Брестская, Барановичи

выгул собак

15 р.

выгул собак

Брестская, Барановичи

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Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Брестская, Барановичи

Зооняня

10 р.

Зооняня

Брестская, Барановичи

Договорная

груминг

Брест

Передержка

30 р.

Передержка

Брест

Убой скота,домашних животных

Договорная

Убой скота,домашних животных

Брестская, Пинск

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Стрижка собак и котов

30 р.

Стрижка собак и котов

Брестская, Барановичи

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Груминг животных.

Договорная

Груминг животных.

Брест

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Триммер для стрижки животных

60 р.

Триммер для стрижки животных

Брест

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Стрижка собак/котов

25 р.

Стрижка собак/котов

Брест

Услуги грумера / стрижка собак

35 р.

Услуги грумера / стрижка собак

Брестская, Барановичи

Передержка котика

Договорная

Передержка котика

Брест

Стрижка котов. Груминг. (Выезд на дом)

30 р.

Стрижка котов. Груминг. (Выезд на дом)

Брестская, Пинск

Услуги из других регионов

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Услуги по размолу зерна

Брестская, Береза

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