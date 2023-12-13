Услуги для торжеств в Брестской области
10 р.
Репетитор по английскому или другим языкам
Брестская, Пинск
Договорная
Услуги для торжеств тамада
Брестская, Ивацевичи
15 р.
Поздравление Деда Мороза
Брест
30 р.
Бенто- торт
Брестская, Кобрин
Договорная
Ведущая на любое торжество ( города РБ)
Брестская, Лунинец
30 р.
Бенто торт
Брест
90 р.
Артур Пирожков на Ваш праздник
Брестская, Барановичи
Договорная
Фотозона
Брест
Договорная
Дед Мороз
Брестская, Пинск
17 р.
Кейтеринг-выездной повар
Брест
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Брестская, Кобрин
Договорная
Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.
Брестская, Барановичи
Договорная
Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост
Брест
50 р.
Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк
Брестская, Пинск
3 р.
капкейки
Брестская, Кобрин
Договорная
Банкетный зал
Брестская, Пинск
50 р.
Поздравления Деда Мороза и Снегурочки
Брестская, Пинск
25 р.
Оформление бутылок
Брест
Договорная
Дед Мороз/ Санта на праздник
Брестская, Пинск
55 р.
Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь
Брест
Договорная
ДОМОВЁНОК БУБА
Брестская, Барановичи
30 р.
Поздравляю с новым годом на дому
Брестская, Пинск
350 р.
Банкетный зал
Брест
60 р.
Мишка поздравления
Брестская, Барановичи
Договорная
Чебурашка
Брест
Договорная
Уточка и зайка
Брестская, Барановичи
Договорная
Банкетный зал (до 30 человек)
Брест
Договорная
Хаски
Брест
100 р.
Украшение свадебного зала и выездной регистрации
Брестская, Барановичи
25 р.
Оформление бутылок
Брест
Договорная
Мулат Антонио
Брестская, Барановичи
Договорная
Еда на заказ
Брестская, Кобрин
Договорная
Музыканты (кавер-группа)
Брест
Договорная
Аквагрим, блеск-тату
Брестская, Пинск
50 р.
Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза
Брест
Договорная
Мишка на Ваш праздник
Брестская, Каменец
100 р.
Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник
Брестская, Каменец
Договорная
Поздравление для взрослых
Брестская, Барановичи
100 р.
Лепс ростовая кукла
Брестская, Пинск
Договорная
Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.
Брестская, Кобрин
Договорная
Экспресс-поздравление от Красотки Зайки
Брест
60 р.
Ростовые куклы на вашем празднике
Брест
Договорная
Поздравления. Большой выбор персонажей.
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский