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Услуги для торжеств
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Услуги для торжеств в Брестской области

10 р.

Репетитор по английскому или другим языкам

Брестская, Пинск

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Услуги для торжеств тамада

Договорная

Услуги для торжеств тамада

Брестская, Ивацевичи

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Поздравление Деда Мороза

15 р.

Поздравление Деда Мороза

Брест

Бенто- торт

30 р.

Бенто- торт

Брестская, Кобрин

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Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Договорная

Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Брестская, Лунинец

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Бенто торт

30 р.

Бенто торт

Брест

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Артур Пирожков на Ваш праздник

90 р.

Артур Пирожков на Ваш праздник

Брестская, Барановичи

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Фотозона

Договорная

Фотозона

Брест

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Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Брестская, Пинск

Кейтеринг-выездной повар

17 р.

Кейтеринг-выездной повар

Брест

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Брестская, Кобрин

Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.

Договорная

Чебурашка на праздник. Аниматор. Ростовые куклы.

Брестская, Барановичи

Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост

Договорная

Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост

Брест

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Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк

50 р.

Новогоднее поздравление Дедушки Мороза и Снегурочк

Брестская, Пинск

капкейки

3 р.

капкейки

Брестская, Кобрин

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Банкетный зал

Договорная

Банкетный зал

Брестская, Пинск

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Поздравления Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки

Брестская, Пинск

Оформление бутылок

25 р.

Оформление бутылок

Брест

Дед Мороз/ Санта на праздник

Договорная

Дед Мороз/ Санта на праздник

Брестская, Пинск

Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь

55 р.

Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь

Брест

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ДОМОВЁНОК БУБА

Договорная

ДОМОВЁНОК БУБА

Брестская, Барановичи

30 р.

Поздравляю с новым годом на дому

Брестская, Пинск

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Банкетный зал

350 р.

Банкетный зал

Брест

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Мишка поздравления

60 р.

Мишка поздравления

Брестская, Барановичи

Чебурашка

Договорная

Чебурашка

Брест

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Уточка и зайка

Договорная

Уточка и зайка

Брестская, Барановичи

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Банкетный зал (до 30 человек)

Договорная

Банкетный зал (до 30 человек)

Брест

Хаски

Договорная

Хаски

Брест

Украшение свадебного зала и выездной регистрации

100 р.

Украшение свадебного зала и выездной регистрации

Брестская, Барановичи

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Оформление бутылок

25 р.

Оформление бутылок

Брест

Мулат Антонио

Договорная

Мулат Антонио

Брестская, Барановичи

Договорная

Еда на заказ

Брестская, Кобрин

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Музыканты (кавер-группа)

Договорная

Музыканты (кавер-группа)

Брест

Аквагрим, блеск-тату

Договорная

Аквагрим, блеск-тату

Брестская, Пинск

Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза

50 р.

Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза

Брест

Мишка на Ваш праздник

Договорная

Мишка на Ваш праздник

Брестская, Каменец

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Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

100 р.

Поздравление зайки Трикси на Ваш праздник

Брестская, Каменец

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Поздравление для взрослых

Договорная

Поздравление для взрослых

Брестская, Барановичи

Лепс ростовая кукла

100 р.

Лепс ростовая кукла

Брестская, Пинск

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Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.

Договорная

Новогоднее поздравление.Ростовые куклы.Аниматор.

Брестская, Кобрин

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Экспресс-поздравление от Красотки Зайки

Договорная

Экспресс-поздравление от Красотки Зайки

Брест

Ростовые куклы на вашем празднике

60 р.

Ростовые куклы на вашем празднике

Брест

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Поздравления. Большой выбор персонажей.

Договорная

Поздравления. Большой выбор персонажей.

Брестская, Барановичи

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