Услуги по благоустройству в саду в Брестской области
8 р.
Садовод
Брестская, Ляховичи
35 р.
Сетка Рабица(метал, пластик), проволока
Брестская, Барановичи
Договорная
Устройство газона
Брест
Договорная
Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,
Брестская, Барановичи
Договорная
Покос травы ,бурьяна
Брест
Договорная
Покос травы, спил и обрезка деревьев
Брест
9 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .
Брест
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.
Брестская, Барановичи
Договорная
Расчистка Очистка участка
Брест
1 р.
Забор Фундамент забора
Брест
Договорная
Мини экскаватор, Очистка участка от зарослей
Брест
70 р.
мини экскаватор аренда фундамент отмостка траншея
Брест
70 р.
Мини экскаватор, Корчевание пней, деревьев, кустар
Брест
Договорная
Мини экскаватор, Удаление пней, зарослей, кустов
Брест
50 р.
Выкорчевать (измельчить) пень
Брестская, Барановичи
50 р.
Спилить, обрезать, удалить дерево
Брестская, Барановичи
10 р.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Брест
Договорная
Спил деревьев
Брест
40 р.
Обрезка деревьев,колка, распил дров
Брест
Договорная
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА
Брестская, Барановичи
Договорная
Навесы, козырьки. Изготовление, монтаж.
Брест
Договорная
Ворота распашные, откатные
Брест
Договорная
Перильные ограждения
Брест
Договорная
Полки , стеллажи , стулья , скамейки , столы из ме
Брест
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
5 р.
Услуги минитрактора
Брестская, Лунинец
Договорная
Спил деревьев,Уборка участков, Покос травы
Брест
Договорная
Уборка снега
Брест
Договорная
Спил деревьев
Брест
Договорная
Озеленение придомовых территорий
Брест
Договорная
Чистка и Мойка тротуарной плитки
Брест
25 р.
Вспашка участков
Брест
45 р.
Вспашка огорода мотоблоком.
Брест
Договорная
Ландшафтное проектирование
Брестская, Пинск
Договорная
Обработка почвы, вспашка, фрезеровка. Картофелекоп
Брест
300 р.
Замывка скважин
Брест
10 р.
Покос травы
Брест
Договорная
Спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Фрезеровка огорода
Брест
Договорная
Спил и обрезка деревьев
Брест
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Брест
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Брестская, Береза
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно