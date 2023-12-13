logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Брестской области

Строительство домов под ключ
vip

Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
мебель лофт для дома и офиса
vip

Договорная

мебель лофт для дома и офиса

Брестская, Пинск

Рассрочка
скамейки ритуальные на кладбище
vip

90 р.

скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Пинск

Рассрочка
Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брест

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Договорная

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ

Брест

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Договорная

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ

Брест

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Договорная

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Брестская, Лунинец

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Договорная

СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Брестская, Пинск

Столбы бетонные

Договорная

Столбы бетонные

Брестская, Пинск

Забор ЖБ столбы,ворота,калитки и другое

12 р.

Забор ЖБ столбы,ворота,калитки и другое

Брестская, Лунинец

Железобетонные столбы для сетки рабицы

Договорная

Железобетонные столбы для сетки рабицы

Брестская, Пинск

Забор железобетоный

12 р.

Забор железобетоный

Брестская, Пинск

Ворота и калитки заборы из профлиста и металлопроф

95 р.

Ворота и калитки заборы из профлиста и металлопроф

Брестская, Пинск

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брест

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

90 р.

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

Брестская, Барановичи

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Брестская, Пинск

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Брест

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ

Брестская, Ляховичи

Рассрочка
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Брест

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Договорная

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Брестская, Пинск

Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Брест

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Договорная

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Договорная

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Брестская, Барановичи

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Договорная

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Брестская, Барановичи

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Колпаки на дымоходы элементы кровли

Договорная

Колпаки на дымоходы элементы кровли

Брест

Ворота распашные и откатные Кобрин

Договорная

Ворота распашные и откатные Кобрин

Брестская, Кобрин

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
бетонные (монолитные) лестницы

Договорная

бетонные (монолитные) лестницы

Брест

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Договорная

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Брестская, Пинск

Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

250 р.

Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

Брест

Канализация под ключ, за один день

40 р.

Канализация под ключ, за один день

Брест

Наружная канализация из жби колец

60 р.

Наружная канализация из жби колец

Брестская, Жабинка

Наружная Канализация за один день

50 р.

Наружная Канализация за один день

Брестская, Жабинка

Наружная канализация за один день

60 р.

Наружная канализация за один день

Брестская, Каменец

Канализация из жби колец

70 р.

Канализация из жби колец

Брестская, Каменец

Устройство наружной канализации, Канализация за од

20 р.

Устройство наружной канализации, Канализация за од

Брест

Козырьки, навесы
vip

Договорная

Козырьки, навесы

Брестская, Пинск

Рассрочка
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брест

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги