Ремонтно-строительные работы в Брестской области
Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Договорная
мебель лофт для дома и офиса
Брестская, Пинск
90 р.
скамейки ритуальные на кладбище
Брестская, Пинск
Договорная
Строительные работы
Брест
Договорная
Устройство и текущий ремонт кровли ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
Ремонт крыши гаража ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ ГИДРОИЗОЛОМ
Брест
Договорная
ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ
Брест
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
Договорная
Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка
Брестская, Лунинец
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА
Брестская, Пинск
Договорная
Столбы бетонные
Брестская, Пинск
12 р.
Забор ЖБ столбы,ворота,калитки и другое
Брестская, Лунинец
Договорная
Железобетонные столбы для сетки рабицы
Брестская, Пинск
12 р.
Забор железобетоный
Брестская, Пинск
95 р.
Ворота и калитки заборы из профлиста и металлопроф
Брестская, Пинск
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брест
90 р.
Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика
Брестская, Барановичи
20 р.
Кровельные работы
Брестская, Пинск
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...
Брест
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ
Брестская, Ляховичи
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ
Брест
Договорная
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Брестская, Пинск
Договорная
Строительство и ремонт
Брест
Договорная
Услуги демонтажа зданий в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Колпаки на дымоходы элементы кровли
Брест
Договорная
Ворота распашные и откатные Кобрин
Брестская, Кобрин
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Договорная
бетонные (монолитные) лестницы
Брест
Договорная
Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.
Брестская, Пинск
250 р.
Вывоз строительного мусора с самозагрузкой
Брест
40 р.
Канализация под ключ, за один день
Брест
60 р.
Наружная канализация из жби колец
Брестская, Жабинка
50 р.
Наружная Канализация за один день
Брестская, Жабинка
60 р.
Наружная канализация за один день
Брестская, Каменец
70 р.
Канализация из жби колец
Брестская, Каменец
20 р.
Устройство наружной канализации, Канализация за од
Брест
Договорная
Козырьки, навесы
Брестская, Пинск
Договорная
Стяжка пола
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный