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Ремонт мебели в Брестской области

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Ивацевичи

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брест

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Кобрин

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

200 р.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Брест

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Брест

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Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности.

Брестская, Барановичи

Перетяжка, изготовление и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка, изготовление и ремонт мягкой мебели

Брест

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Брестская, Барановичи

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

50 р.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Брестская, Барановичи

Перетяжка и ремонт мебели

40 р.

Перетяжка и ремонт мебели

Брест

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ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ/ ОБИВКА мягкой мебели

150 р.

ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ/ ОБИВКА мягкой мебели

Брестская, Барановичи

ПЕРЕТЯЖКА-РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА-РЕМОНТ мягкой мебели

Брестская, Жабинка

Рассрочка
Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели

Брестская, Кобрин

Реставрация мягкой мебели

Договорная

Реставрация мягкой мебели

Брестская, Пинск

перетяжка ремонт дивана углового дивана и кресла

Договорная

перетяжка ремонт дивана углового дивана и кресла

Брестская, Барановичи

Обивка и ремонт мягкой мебели

250 р.

Обивка и ремонт мягкой мебели

Брестская, Береза

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Брест

Договорная

Сборка и установка мебели

Брестская, Кобрин

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Изготовление мебели Ремонт Сборка

Договорная

Изготовление мебели Ремонт Сборка

Брестская, Барановичи

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Береза

Ремонт и перетяжка

Договорная

Ремонт и перетяжка

Брест

Перетяжка мягкой мебели в Жабинке

Договорная

Перетяжка мягкой мебели в Жабинке

Брестская, Жабинка

Перетяжка мягкой мебели в Кобрине

Договорная

Перетяжка мягкой мебели в Кобрине

Брестская, Кобрин

Перетяжка дивана в Кобрине

Договорная

Перетяжка дивана в Кобрине

Брестская, Кобрин

Ремонт диванов в Кобрине

Договорная

Ремонт диванов в Кобрине

Брестская, Кобрин

Ремонт диванов в Бресте

Договорная

Ремонт диванов в Бресте

Брест

Перетяжка диванов в Барановичах

Договорная

Перетяжка диванов в Барановичах

Брестская, Барановичи

Перетяжка мягкой мебели в Ляховичах

Договорная

Перетяжка мягкой мебели в Ляховичах

Брестская, Ляховичи

Ремонт и восстановление мебели

Договорная

Ремонт и восстановление мебели

Брестская, Жабинка

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Дрогичин

Перетяжка мягкой мебели

123 р.

Перетяжка мягкой мебели

Брестская, Барановичи

Перетяжка диванов в Бресте

Договорная

Перетяжка диванов в Бресте

Брест

Перетяжка мягкой мебели в Бресте

Договорная

Перетяжка мягкой мебели в Бресте

Брест

Ремонт сборка мебели

Договорная

Ремонт сборка мебели

Брест

Ремонт мягкой мебели изменение формы и обивки

10 р.

Ремонт мягкой мебели изменение формы и обивки

Брестская, Барановичи

Замена фасадов и столешниц на кухне

Договорная

Замена фасадов и столешниц на кухне

Брест

Рассрочка
Перетяжка, ремонт,реставрация мягкой мебели(АКЦИЯ)

20 р.

Перетяжка, ремонт,реставрация мягкой мебели(АКЦИЯ)

Брестская, Барановичи

Перетяжка ремонт

Договорная

Перетяжка ремонт

Брест

Сборка, реставрация и ремонтом мебели.

Договорная

Сборка, реставрация и ремонтом мебели.

Брест

Ремонт мебели.

50 р.

Ремонт мебели.

Брест

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Покраска, реставрация старой мебели

Договорная

Покраска, реставрация старой мебели

Брестская, Дрогичин

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Реставрация мебели из дерева, тонировка.

Договорная

Реставрация мебели из дерева, тонировка.

Брест

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Перетяжка прямого / углового дивана

150 р.

Перетяжка прямого / углового дивана

Брест

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ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

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ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

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Ремонт кресла, стула

10 р.

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Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

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Витебская, Сенно

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Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

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