Ремонт мебели в Брестской области
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брест
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брестская, Кобрин
200 р.
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Брест
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Брест
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели любой сложности.
Брестская, Барановичи
Договорная
Перетяжка, изготовление и ремонт мягкой мебели
Брест
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Брестская, Барановичи
50 р.
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Брестская, Барановичи
40 р.
Перетяжка и ремонт мебели
Брест
150 р.
ПЕРЕТЯЖКА/ РЕМОНТ/ ОБИВКА мягкой мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА-РЕМОНТ мягкой мебели
Брестская, Жабинка
150 р.
Перетяжка/ Ремонт мягкой мебели
Брестская, Кобрин
Договорная
Реставрация мягкой мебели
Брестская, Пинск
Договорная
перетяжка ремонт дивана углового дивана и кресла
Брестская, Барановичи
250 р.
Обивка и ремонт мягкой мебели
Брестская, Береза
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Брест
Договорная
Сборка и установка мебели
Брестская, Кобрин
Договорная
Изготовление мебели Ремонт Сборка
Брестская, Барановичи
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брестская, Береза
Договорная
Ремонт и перетяжка
Брест
Договорная
Перетяжка мягкой мебели в Жабинке
Брестская, Жабинка
Договорная
Перетяжка мягкой мебели в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Перетяжка дивана в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Ремонт диванов в Кобрине
Брестская, Кобрин
Договорная
Ремонт диванов в Бресте
Брест
Договорная
Перетяжка диванов в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Перетяжка мягкой мебели в Ляховичах
Брестская, Ляховичи
Договорная
Ремонт и восстановление мебели
Брестская, Жабинка
Договорная
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.
Брестская, Дрогичин
123 р.
Перетяжка мягкой мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Перетяжка диванов в Бресте
Брест
Договорная
Перетяжка мягкой мебели в Бресте
Брест
Договорная
Ремонт сборка мебели
Брест
10 р.
Ремонт мягкой мебели изменение формы и обивки
Брестская, Барановичи
Договорная
Замена фасадов и столешниц на кухне
Брест
20 р.
Перетяжка, ремонт,реставрация мягкой мебели(АКЦИЯ)
Брестская, Барановичи
Договорная
Перетяжка ремонт
Брест
Договорная
Сборка, реставрация и ремонтом мебели.
Брест
50 р.
Ремонт мебели.
Брест
Договорная
Покраска, реставрация старой мебели
Брестская, Дрогичин
Договорная
Реставрация мебели из дерева, тонировка.
Брест
150 р.
Перетяжка прямого / углового дивана
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
Минск, Центральный
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
Витебская, Сенно
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский