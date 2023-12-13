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Ремонт квартир в Брестской области

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Ремонт квартиры
vip

1 р.

Ремонт квартиры

Брестская, Барановичи

Муж на час . Домашний мастер.

Договорная

Муж на час . Домашний мастер.

Брестская, Барановичи

сантехнические работы

Договорная

сантехнические работы

Брестская, Барановичи

Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений

Договорная

Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений

Брест

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

7 р.

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

Брест

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Штукатурка ,укладка плитки , ламинат

Договорная

Штукатурка ,укладка плитки , ламинат

Брест

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Сантехнические работы

40 р.

Сантехнические работы

Брест

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ профи*

Договорная

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ профи*

Брестская, Барановичи

Натяжные потолки Soffitti.by

0.99 р.

Натяжные потолки Soffitti.by

Брестская, Барановичи

Реставрация ванн / душевых поддонов

Договорная

Реставрация ванн / душевых поддонов

Брестская, Барановичи

Покраска помещений, безвоздушная покраска.

Договорная

Покраска помещений, безвоздушная покраска.

Брест

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ

Брестская, Пинск

Натяжные потолки. Цена снижена%

Договорная

Натяжные потолки. Цена снижена%

Брестская, Пинск

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Брестская, Пинск

Стяжка пола
vip

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Декоративная штукатурка Венецианка

32 р.

Декоративная штукатурка Венецианка

Брест

Натяжные потолки

6 р.

Натяжные потолки

Брест

Установка Дверей

80 р.

Установка Дверей

Брестская, Пинск

Ремонт квартиры,дома

Договорная

Ремонт квартиры,дома

Брест

Натяжные потолки

5 р.

Натяжные потолки

Брест

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Договорная

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Брест

ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ , ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТ

Договорная

ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ , ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТ

Брест

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Брестская, Барановичи

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Брестская, Ганцевичи

Ремонт, отделка, сантехника, электрика под ключь

Договорная

Ремонт, отделка, сантехника, электрика под ключь

Брестская, Барановичи

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

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Сантехник/Замена труб/водоснабжения/канализации/от

Договорная

Сантехник/Замена труб/водоснабжения/канализации/от

Брест

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Брест

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Договорная

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Брест

Договорная

Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа

Брестская, Барановичи

Штукатур маляр декоративка

Договорная

Штукатур маляр декоративка

Брест

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Договорная

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Брест

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Любые виды отделочных работ

12 р.

Любые виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

3 р.

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

Брест

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Договорная

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Брест

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

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Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Пинск

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от компании Kingdom.

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от компании Kingdom.

Брестская, Пинск

Натяжные потолки -30%

Договорная

Натяжные потолки -30%

Брестская, Пинск

Рассрочка
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Дрогичин

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Шлифовка Пола Дощатого Паркетного

Договорная

Шлифовка Пола Дощатого Паркетного

Брест

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Барановичи

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

Укладка плитки,стены,пол,подготовка стен и полов

Договорная

Укладка плитки,стены,пол,подготовка стен и полов

Брест

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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