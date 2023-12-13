Ремонт квартир в Брестской области
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
1 р.
Ремонт квартиры
Брестская, Барановичи
Договорная
Муж на час . Домашний мастер.
Брестская, Барановичи
Договорная
сантехнические работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений
Брест
7 р.
Шлифовка пола ремонт всех видов полов
Брест
Договорная
Штукатурка ,укладка плитки , ламинат
Брест
40 р.
Сантехнические работы
Брест
Договорная
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ профи*
Брестская, Барановичи
0.99 р.
Натяжные потолки Soffitti.by
Брестская, Барановичи
Договорная
Реставрация ванн / душевых поддонов
Брестская, Барановичи
Договорная
Покраска помещений, безвоздушная покраска.
Брест
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ
Брестская, Пинск
Договорная
Натяжные потолки. Цена снижена%
Брестская, Пинск
Договорная
Натяжные потолки
Брестская, Пинск
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
32 р.
Декоративная штукатурка Венецианка
Брест
6 р.
Натяжные потолки
Брест
80 р.
Установка Дверей
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт квартиры,дома
Брест
5 р.
Натяжные потолки
Брест
Договорная
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Брест
Договорная
ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ , ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТ
Брест
Договорная
Натяжные потолки
Брестская, Барановичи
Договорная
Натяжные потолки
Брестская, Ганцевичи
Договорная
Ремонт, отделка, сантехника, электрика под ключь
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделочник
Брест
Договорная
Сантехник/Замена труб/водоснабжения/канализации/от
Брест
Договорная
Сантехнические работы
Брест
Договорная
Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка
Брест
Договорная
Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа
Брестская, Барановичи
Договорная
Штукатур маляр декоративка
Брест
Договорная
Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса
Брест
12 р.
Любые виды отделочных работ
Брестская, Кобрин
3 р.
Отделочные работы. Ремонт под ключ.
Брест
Договорная
Шлифовка ремонт Пола паркета доски
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брест
Договорная
Штукатурные работы
Брестская, Пинск
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от компании Kingdom.
Брестская, Пинск
Договорная
Натяжные потолки -30%
Брестская, Пинск
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Дрогичин
Договорная
Шлифовка Пола Дощатого Паркетного
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделочные работы
Брест
Договорная
Укладка плитки,стены,пол,подготовка стен и полов
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель