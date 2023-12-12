Ремонт и пошив одежды в Брестской области
Договорная
Ремонт одежды различной степени сложности.
Брест
10 р.
Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Брест
30 р.
Пошив одежды и ремонт
Брестская, Барановичи
135 р.
Оверлок, старинный
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив тюли и штор.
Брестская, Пинск
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Брестская, Кобрин
15 р.
Одежда
Брестская, Ганцевичи
Договорная
Пошив постельного белья
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив на заказ
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт и пошив одежды ул.Парковая(на дому)
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив эксклюзивной одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив свадебных и вечерних платьев.
Брест
5 р.
Пошив одежды.
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Брест
Договорная
свяжу на заказ
Брест
Договорная
Ремонт одежды Дрогичин
Брестская, Дрогичин
Договорная
Пошив нарядов к Новому году
Брестская, Барановичи
Договорная
Вяжу на заказ дешевле чем на вб
Брестская, Пинск
Договорная
Вязание на заказ
Брест
Договорная
Прошьем на нашем предприятии женскую одежду
Брест
Договорная
Услуга
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги швеи
Брестская, Пинск
10 р.
Ремонт и пошив одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт одежды
Брестская, Пинск
5 р.
Ремонт одежды. Пошив школьного фартука на последни
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив одежды на заказ в Бресте, Минске
Брест
Договорная
Пробивка отверстий и установка люверсов
Брест
Договорная
Ремонт и реставрация одежды, перешив и переделка.
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Ремонт одежды Парковая 160, ателье
Брестская, Пинск
Договорная
Пошив изделий. Не одежду. Ремонт и реставрац
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт одежды.
Брестская, Барановичи