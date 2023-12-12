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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Брестской области

Договорная

Ремонт одежды различной степени сложности.

Брест

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Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.

10 р.

Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.

Брестская, Барановичи

Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Брест

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Пошив одежды и ремонт

30 р.

Пошив одежды и ремонт

Брестская, Барановичи

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Оверлок, старинный

135 р.

Оверлок, старинный

Брестская, Барановичи

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Пошив тюли и штор.

Договорная

Пошив тюли и штор.

Брестская, Пинск

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Брестская, Кобрин

Одежда

15 р.

Одежда

Брестская, Ганцевичи

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Договорная

Пошив постельного белья

Брестская, Барановичи

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Пошив на заказ

Договорная

Пошив на заказ

Брестская, Барановичи

Ремонт и пошив одежды ул.Парковая(на дому)

Договорная

Ремонт и пошив одежды ул.Парковая(на дому)

Брестская, Барановичи

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Пошив одежды

Договорная

Пошив одежды

Брестская, Барановичи

Пошив эксклюзивной одежды

Договорная

Пошив эксклюзивной одежды

Брестская, Барановичи

Пошив свадебных и вечерних платьев.

Договорная

Пошив свадебных и вечерних платьев.

Брест

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Пошив одежды.

5 р.

Пошив одежды.

Брестская, Барановичи

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Брест

Договорная

свяжу на заказ

Брест

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Ремонт одежды Дрогичин

Договорная

Ремонт одежды Дрогичин

Брестская, Дрогичин

Пошив нарядов к Новому году

Договорная

Пошив нарядов к Новому году

Брестская, Барановичи

Договорная

Вяжу на заказ дешевле чем на вб

Брестская, Пинск

Вязание на заказ

Договорная

Вязание на заказ

Брест

Прошьем на нашем предприятии женскую одежду

Договорная

Прошьем на нашем предприятии женскую одежду

Брест

Услуга

Договорная

Услуга

Брестская, Барановичи

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Услуги швеи

Договорная

Услуги швеи

Брестская, Пинск

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Ремонт и пошив одежды

10 р.

Ремонт и пошив одежды

Брестская, Барановичи

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Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Брестская, Пинск

Ремонт одежды. Пошив школьного фартука на последни

5 р.

Ремонт одежды. Пошив школьного фартука на последни

Брестская, Барановичи

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Брестская, Барановичи

Пошив одежды на заказ в Бресте, Минске

Договорная

Пошив одежды на заказ в Бресте, Минске

Брест

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Пробивка отверстий и установка люверсов

Договорная

Пробивка отверстий и установка люверсов

Брест

Ремонт и реставрация одежды, перешив и переделка.

Договорная

Ремонт и реставрация одежды, перешив и переделка.

Брестская, Ивацевичи

Ремонт одежды Парковая 160, ателье

Договорная

Ремонт одежды Парковая 160, ателье

Брестская, Пинск

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Пошив изделий. Не одежду. Ремонт и реставрац

Договорная

Пошив изделий. Не одежду. Ремонт и реставрац

Брестская, Пинск

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Ремонт одежды.

Договорная

Ремонт одежды.

Брестская, Барановичи

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Разработка лекал одежды

Договорная

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