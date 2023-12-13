Няни и сиделки в Брестской области
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Нуждаемся в услугах сиделки
Брест
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
Договорная
Гигиенические процедуры.
Брест
Договорная
Ищу работу сиделки. Оранчицы, Линово
Брестская, Пружаны
Бесплатно
Няня
Брестская, Пинск
10 р.
Услуги няни
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги няни
Брест
Договорная
сиделка
Брестская, Кобрин
Договорная
Уход за пожилыми на своей территории
Брестская, Ивацевичи
10 р.
Няня восток
Брест
6 р.
НЯНЯ- любовь к детям
Брестская, Барановичи
40 р.
Ищем сиделку
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Дрогичин
Договорная
Окажу услуги сиделки
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Кобрин
Бесплатно
Уход за пожилыми
Брестская, Барановичи
Договорная
Бабушка и дедушка на час.
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня
Брест
Договорная
Услуги няни
Брест
8 р.
Няня
Брест
Договорная
Няни- сиделки
Брест
7 р.
Няня на выходные
Брестская, Барановичи
10 р.
Няня
Брест
Договорная
Няня
Брест
1 р.
Сиделка
Брест
Бесплатно
Услуги няни
Брестская, Пинск
7 р.
Няня на выходные
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня на час
Брест
Договорная
Няня
Брест
40 р.
ищем сиделку
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня на час
Брестская, Пинск
Бесплатно
Сиделка
Брестская, Барановичи
Договорная
Опытная сиделка
Брест
Договорная
Помощница в дом
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
7 р.
Услуги няни
Брестская, Пинск
Договорная
Сиделка выходного дня.
Брест
Договорная
Услуги няни,помощник по хозяйству
Брестская, Пружаны
8 р.
Ваша Няня
Брестская, Барановичи