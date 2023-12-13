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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Брестской области

Договорная

Сиделка

Брест

Договорная

Нуждаемся в услугах сиделки

Брест

Договорная

Услуги

Брестская, Барановичи

Договорная

Гигиенические процедуры.

Брест

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Договорная

Ищу работу сиделки. Оранчицы, Линово

Брестская, Пружаны

Бесплатно

Няня

Брестская, Пинск

10 р.

Услуги няни

Брестская, Барановичи

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Договорная

Услуги няни

Брест

Договорная

сиделка

Брестская, Кобрин

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Договорная

Уход за пожилыми на своей территории

Брестская, Ивацевичи

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Няня восток

10 р.

Няня восток

Брест

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НЯНЯ- любовь к детям

6 р.

НЯНЯ- любовь к детям

Брестская, Барановичи

40 р.

Ищем сиделку

Брест

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Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Ивацевичи

Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Дрогичин

Договорная

Окажу услуги сиделки

Брест

Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Кобрин

Бесплатно

Уход за пожилыми

Брестская, Барановичи

Договорная

Бабушка и дедушка на час.

Брестская, Барановичи

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Договорная

Няня

Брест

Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Брест

Няня

8 р.

Няня

Брест

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Договорная

Няни- сиделки

Брест

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7 р.

Няня на выходные

Брестская, Барановичи

Няня

10 р.

Няня

Брест

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Няня

Договорная

Няня

Брест

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1 р.

Сиделка

Брест

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Бесплатно

Услуги няни

Брестская, Пинск

7 р.

Няня на выходные

Брестская, Барановичи

Няня на час

Договорная

Няня на час

Брест

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Договорная

Няня

Брест

40 р.

ищем сиделку

Брест

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Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брест

Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Барановичи

Няня на час

Договорная

Няня на час

Брестская, Пинск

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Бесплатно

Сиделка

Брестская, Барановичи

Договорная

Опытная сиделка

Брест

Договорная

Помощница в дом

Брест

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Договорная

Сиделка

Брест

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Услуги няни

7 р.

Услуги няни

Брестская, Пинск

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Договорная

Сиделка выходного дня.

Брест

Договорная

Услуги няни,помощник по хозяйству

Брестская, Пружаны

Ваша Няня

8 р.

Ваша Няня

Брестская, Барановичи

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