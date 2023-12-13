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Фото и видеосъемка
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Фото и видеосъемка в Брестской области

Фотосессия экспресс

40 р.

Фотосессия экспресс

Брест

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Фотограф крещение

50 р.

Фотограф крещение

Брест

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ВИДЕОГРАФ по всей Белоруссии

200 р.

ВИДЕОГРАФ по всей Белоруссии

Брест

Фотокниги на заказ

Договорная

Фотокниги на заказ

Брестская, Пинск

Софтбокс

100 р.

Софтбокс

Брестская, Барановичи

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Фотограф Барановичи

Договорная

Фотограф Барановичи

Брестская, Барановичи

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Брестская, Барановичи

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Оцифровка видеокассет

Договорная

Оцифровка видеокассет

Брест

Фотосессия, фотограф

Договорная

Фотосессия, фотограф

Брест

Видеосъёмка утренников

280 р.

Видеосъёмка утренников

Брест

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Фотограф

Бесплатно

Фотограф

Брест

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Брестская, Пинск

Фотосъемка

Договорная

Фотосъемка

Брестская, Береза

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Договорная

Фотосессия с самоедом

Брестская, Барановичи

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Фотограф Барановичи

100 р.

Фотограф Барановичи

Брестская, Барановичи

Фотограф

100 р.

Фотограф

Брест

АЛЬБОМЫ школы/сады ВЫПУСКНЫЕ

40 р.

АЛЬБОМЫ школы/сады ВЫПУСКНЫЕ

Брестская, Барановичи

Кролик для фотосессии

Договорная

Кролик для фотосессии

Брестская, Кобрин

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Фотограф

50 р.

Фотограф

Брест

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Фотоуслуги.

75 р.

Фотоуслуги.

Брестская, Барановичи

Фотограф

Договорная

Фотограф

Брест

1 р.

Монтаж видео,обработка фото

Брест

Лого Death-Metall, обработка фото.

Договорная

Лого Death-Metall, обработка фото.

Брест

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Делаю аватарки на заказ

Бесплатно

Делаю аватарки на заказ

Брест

Новая видеокассета для видеокамеры

10 р.

Новая видеокассета для видеокамеры

Брестская, Кобрин

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Фоторедактор/фотограф

Договорная

Фоторедактор/фотограф

Брест

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Выпускные альбомы (детский сад, школа)

18 р.

Выпускные альбомы (детский сад, школа)

Брестская, Кобрин

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Фотосессия новогодняя

Договорная

Фотосессия новогодняя

Брест

Фотограф свадеб, беременности, младенца и мн.др.

100 р.

Фотограф свадеб, беременности, младенца и мн.др.

Брестская, Барановичи

Выпускной фотоальбом

75 р.

Выпускной фотоальбом

Брестская, Береза

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Брестская, Пинск

Фоторедакция

3 р.

Фоторедакция

Брест

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Видеосъёмка утренника новогоднего в детском саду.

Договорная

Видеосъёмка утренника новогоднего в детском саду.

Брестская, Барановичи

Фотограф в Бресте

50 р.

Фотограф в Бресте

Брест

40 р.

Услуги фотографа

Брестская, Барановичи

Новогодняя фотосессия в студии

Договорная

Новогодняя фотосессия в студии

Брестская, Пинск

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320 р.

ЭКСПРЕСС ВИДЕОСЪЕМКА СВАДЕБ

Брест

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Фотосъемка.

30 р.

Фотосъемка.

Брест

Фотограф,детский фотограф

70 р.

Фотограф,детский фотограф

Брестская, Пинск

Видеосъёмка

500 р.

Видеосъёмка

Брестская, Ганцевичи

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фотосъёмка

Договорная

фотосъёмка

Брестская, Барановичи

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фото и видеосъемка

100 р.

фото и видеосъемка

Брестская, Барановичи

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Фотопечать фотографий цветная

0.50 р.

Фотопечать фотографий цветная

Брест

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

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