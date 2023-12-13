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Бытовые услуги, ремонт в Брестской области

Муж на час, домашний мастер

Договорная

Муж на час, домашний мастер

Брестская, Барановичи

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Барановичи

Откачка канализации

45 р.

Откачка канализации

Брест

20 р.

Уборка квартир (сухая,влажная).

Брестская, Кобрин

Уборка территории

Договорная

Уборка территории

Брест

Уборка территории г.Пинск

Договорная

Уборка территории г.Пинск

Брестская, Пинск

Услуга мастер на час

25 р.

Услуга мастер на час

Брестская, Пинск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брест

Уборка квартир. Химчистка мебели.

Договорная

Уборка квартир. Химчистка мебели.

Брест

Подсобные работы

Договорная

Подсобные работы

Брест

Уборка. Клининг. Чистота. Брест

25 р.

Уборка. Клининг. Чистота. Брест

Брест

Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий

Договорная

Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий

Брестская, Барановичи

заточка ДЁШЕВО

5 р.

заточка ДЁШЕВО

Брест

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Договорная

мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног

Брест

Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом

Договорная

Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом

Брест

Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей

Договорная

Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей

Брест

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Дрогичин

Уборка снега цена договорная

Бесплатно

Уборка снега цена договорная

Брестская, Барановичи

Аренда (замена) входных ковров

Договорная

Аренда (замена) входных ковров

Брест

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брестская, Кобрин

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Тренажер реабилитационный в прокат

15 р.

Тренажер реабилитационный в прокат

Брест

Уборка

Договорная

Уборка

Брест

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Химчистка ковров в Кобрине с вывозом и доставкой

Договорная

Химчистка ковров в Кобрине с вывозом и доставкой

Брестская, Кобрин

Уборка квартир и домов

30 р.

Уборка квартир и домов

Брест

Вывоз строительного мусора, старой мебели

Договорная

Вывоз строительного мусора, старой мебели

Брест

Услуги по уборке снега

Договорная

Услуги по уборке снега

Брестская, Барановичи

Муж на час

Договорная

Муж на час

Брестская, Барановичи

Химчистка мебели в Пинске

Договорная

Химчистка мебели в Пинске

Брестская, Пинск

Сборка мебели, муж на час. Брест

Договорная

Сборка мебели, муж на час. Брест

Брест

Договорная

Услуги по уборке домов, квартир, дач

Брестская, Барановичи

Услуги парикмахера

10 р.

Услуги парикмахера

Брестская, Пинск

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Сборка и установка мебели

Договорная

Сборка и установка мебели

Брестская, Барановичи

Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой

Договорная

Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой

Брест

Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

5 р.

Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти

Брестская, Барановичи

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Брест

Сборка и установка мебели. Качественно.

Договорная

Сборка и установка мебели. Качественно.

Брестская, Барановичи

Заготовки ключей

Договорная

Заготовки ключей

Брест

Уборка квартир, коттеджей

Договорная

Уборка квартир, коттеджей

Брестская, Другие города

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Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Брест

Уборка снега

10 р.

Уборка снега

Брест

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Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Брестская, Барановичи

Большой прокат медицинских товаров

Договорная

Большой прокат медицинских товаров

Брест

Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист

Договорная

Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист

Брест

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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