Бытовые услуги, ремонт в Брестской области
Договорная
Муж на час, домашний мастер
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
45 р.
Откачка канализации
Брест
20 р.
Уборка квартир (сухая,влажная).
Брестская, Кобрин
Договорная
Уборка территории
Брест
Договорная
Уборка территории г.Пинск
Брестская, Пинск
25 р.
Услуга мастер на час
Брестская, Пинск
Договорная
Сборка мебели
Брест
Договорная
Уборка квартир. Химчистка мебели.
Брест
Договорная
Подсобные работы
Брест
25 р.
Уборка. Клининг. Чистота. Брест
Брест
Договорная
Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий
Брестская, Барановичи
5 р.
заточка ДЁШЕВО
Брест
Договорная
мастер на час,домашний мастер,сборка мебели,и мног
Брест
Договорная
Химчистка ковров в офисах и на дому с выездом
Брест
Договорная
Генеральная уборка квартир, домов, коттеджей
Брест
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Дрогичин
Бесплатно
Уборка снега цена договорная
Брестская, Барановичи
Договорная
Аренда (замена) входных ковров
Брест
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Кобрин
15 р.
Тренажер реабилитационный в прокат
Брест
Договорная
Уборка
Брест
Договорная
Химчистка ковров в Кобрине с вывозом и доставкой
Брестская, Кобрин
30 р.
Уборка квартир и домов
Брест
Договорная
Вывоз строительного мусора, старой мебели
Брест
Договорная
Услуги по уборке снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Муж на час
Брестская, Барановичи
Договорная
Химчистка мебели в Пинске
Брестская, Пинск
Договорная
Сборка мебели, муж на час. Брест
Брест
Договорная
Услуги по уборке домов, квартир, дач
Брестская, Барановичи
10 р.
Услуги парикмахера
Брестская, Пинск
Договорная
Сборка и установка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Химчистка ковров в Бресте с вывозом и доставкой
Брест
5 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрыти
Брестская, Барановичи
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Брест
Договорная
Сборка и установка мебели. Качественно.
Брестская, Барановичи
Договорная
Заготовки ключей
Брест
Договорная
Уборка квартир, коттеджей
Брестская, Другие города
Договорная
Откачка канализации
Брест
10 р.
Уборка снега
Брест
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Брестская, Барановичи
Договорная
Большой прокат медицинских товаров
Брест
Договорная
Чистка ковров с вывозом в цех. Коврочист
Брест
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель