Услуги из других регионовВсе объявления
Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
Договорная
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.
Гродненская, Мосты
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.
Могилевская, Чаусы
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
Договорная
Наружная металлическая лестница на второй этаж
Гродненская, Лида
Договорная
Лестница на ломаном косоуре
Гродно
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
15 р.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
200 р.
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%
Минск, Центральный
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
Договорная
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец
Брест
Договорная
НАВЕС ДЛЯ АВТО
Гродненская, Лида
99 р.
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил
Витебск
15 р.
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас
Гомель
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень
170 р.
Копка колодца Молодечно
Минская, Молодечно
170 р.
Копка колодцев Глубокое
Витебская, Глубокое
170 р.
Копка колодца Поставы
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Логойск
Гродненская, Ошмяны
170 р.
Копка колодцев Столбцы
Минская, Столбцы
Договорная
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев
Минская, Воложин
170 р.
Копка колодцев по Беларуси
Минская, Мядель
Договорная
Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'
Брестская, Барановичи
122 р.
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома
Минск, Ленинский
122 р.
Ленточный фундамент на мини сваях забивных
Минск, Ленинский
62 р.
Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ
Минск, Ленинский
122 р.
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных
Минск, Ленинский
150 р.
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ
Минск, Ленинский