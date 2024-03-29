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Прочая техника для уборки в МинскеВсе объявления
385 р.
Минимойка SKIPER PM-165
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
Рассрочка
365.54 р.
Робот-мойщик окон Liectroux YW509 (белый)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
1 500 р.
Роторная машина. Полотер для Ковров или плитки.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
184 р.
Циклон на Wortex
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Доставка по Беларуси
658 р.
Робот для мытья окон Hutt W8
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
489 р.
Циклон для Bosch GAS 35 L монтаж на пылесос
Минск, Партизанский
Доставка по Беларуси
329 р.
Циклон для Bosch GAS 20 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Доставка по Беларуси
240 р.
Циклон для Karcher NT 35/1 Tact монтаж на пылесос
Минск, Партизанский
Доставка по Беларуси
299 р.
Циклон для Bosch GAS 15 PS общий монтаж на тележке
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси