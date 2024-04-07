Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Советском районе МинскаВсе объявления
430 р.
Капельная лента
Брестская, Дрогичин
15 р.
Фитолампа для роста растений
Витебск
90 р.
Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ
Минск, Фрунзенский
18.90 р.
Затеняющая сетка 55% 3х6
Минская, Минский район
455 р.
Тепличная пленка Politiv
Минская, Минский район
184 р.
Ткань для мульчирования
Минская, Минский район
800 р.
Бронзовый фонтан с насосом.
Минск, Центральный
2 р.
Опилки
Минская, Другие города
12 р.
Агроткань 130г/м2
Витебск
11 р.
Агроткань
Минская, Минский район
58 р.
Водоналивной бачок с подогревом ЭлБЭТ ЭВБО-17 (хромированный кран)
Минск, Фрунзенский
64 р.
Водоналивной бачок ЭлБЭТ ЭВБО-22 (хромированный кран)
Минск, Фрунзенский
82 р.
БАК настенный антикоррозийный «Акватекс» с ЭВН 17 л
Минск, Фрунзенский
183 р.
Умывальник «Метлес» с водонагревателем 20 литров
Минск, Фрунзенский
154 р.
Умывальник Дачный с бачком УМ-17 без подогрева
Минск, Фрунзенский
258 р.
Инкубатор Несушка-77-А н/н 72
Минск, Фрунзенский
169 р.
Умывальник Дачный с водонагревателем ЭВБО-17 с подогревом
Минск, Фрунзенский
325 р.
Инкубатор Несушка-77-ЭВА+12В н/н 63В
Минск, Фрунзенский
340 р.
Инкубатор Несушка-104-ЭА+12В н/н 64
Минск, Фрунзенский
295 р.
Инкубатор Несушка-104-А н/н 73
Минск, Фрунзенский
260 р.
Несушка-63-ЭА+12 н/н 46
Минск, Фрунзенский
230 р.
Инкубатор Несушка-63-А н/н 71
Минск, Фрунзенский
235 р.
Инкубатор Несушка-36-ЭА+12В н/н 45
Минск, Фрунзенский
220 р.
Инкубатор Несушка-36-А+12В н/н 74
Минск, Фрунзенский
335 р.
Инкубатор выводной Норма Сезам
Минск, Фрунзенский
570 р.
Инкубатор «Норма» Луппер (фанерный лоток)
Минск, Фрунзенский
48 р.
Водоналивной бачок с подогревом ''Успех'' 20л
Минск, Фрунзенский
48 р.
Водоналивной бачок с подогревом ''Успех'' 20л
Минск, Фрунзенский
3 р.
Опилки сухие хвойных пород
Витебск
430 р.
Капельная лента
Брестская, Дрогичин
20 р.
Переходник на Еврокуб 3,4 и 1,2 Европочтай
Минск, Партизанский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
597 р.
Агроткань
Гомель
15 р.
Деревянные скворечники и синичники высокого качества из массива дерева
Гродненская, Волковыск
860 р.
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact (1.630-720.0)
Минск, Фрунзенский
50 р.
Колба на 1000 л. б.у
Минск, Партизанский
185 р.
Умывальник «Акватекс» с водонагревателем
Минск, Фрунзенский
178 р.
Умывальник «Акватекс» без водонагревателя
Минск, Фрунзенский
1.80 р.
Труба пэ мм 32,50 , фитинги
Брест
15 р.
Капкан-ловушка для отлова кротов и грызунов ''профи'' Greenmill
Брест
7.50 р.
Складная канистра Куббер (5 л)
Брест
24 р.
Краскораспылитель пневматический с верхним бачком ZITREK
Брест
24.11 р.
Ведро гибкое сверхпрочное в ассортименте
Брест
350 р.
Пленка мульчирующая ,500 м Агродом
Брест