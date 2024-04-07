Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Советском районе МинскаВсе объявления
460 р.
Маслобойка электрическая 20 л
Могилевская, Бобруйск
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41 р.
Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Розовый
Минск, Центральный
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41 р.
Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Голубой
Минск, Центральный
180 р.
Ломтерезка Sencor SFS 4050SS
Минск, Первомайский
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
410 р.
Маслобойка электрическая 10 л Melasty Турция
Могилевская, Бобруйск
1 995 р.
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/3
Минск, Центральный
250 р.
Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Чопперы / измельчители
Минск, Первомайский
29 р.
Электрический штопор SATOSHI
Гродненская, Сморгонь
1 995 р.
Гранитор Bras QUARK 1 Италия
Минск, Центральный
495 р.
Измельчитель пищевых отходов Bort TITAN 4000 новый
Брест
29 р.
Ножеточка электрическая/Точилка для ножей/Ножеточка/Электрическая точилка для ножей
Минск, Фрунзенский
30 р.
Вакуумный Упаковщик Vacuum Sealer Z /вакуматор + 10 ПАКЕТОВ
Минск, Фрунзенский
225 р.
АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 18/24/30л (Новогаз)
Минск, Фрунзенский
145 р.
Су-вид Kitfort KT-4058
Минск, Первомайский
540 р.
Домашний дистиллятор Супер-Элит Аромат 20Т (20 л)
Минск, Фрунзенский
515 р.
Автоклав ''Домашний погребок''. 17 литров
Минск, Фрунзенский
230 р.
АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 24л (Новогаз)
Минск, Фрунзенский
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый
Минск, Центральный
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый
Минск, Центральный
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой
Минск, Центральный
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый
Минск, Центральный
29 р.
Вакуумный упаковщик, Запаиватель, Вакууматор
Витебск
22 р.
Электрическая мельница для специй ATLANTA ATH-4616
Гродненская, Сморгонь
40 р.
Мельница электрическая для специй ATLANTA ATH-4617
Гродненская, Сморгонь
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый
Минск, Центральный
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой
Минск, Центральный
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37 р.
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый
Минск, Центральный
195 р.
Термопот Vitek
Минск, Московский
85 р.
Термопот Starwind STP2230
Минск, Центральный
155 р.
Термопот Vitek
Минск, Московский
80 р.
Термопот starwind 3.2л
Минск, Заводской
90 р.
Кулер для воды
Минск, Первомайский
85 р.
Электрическая турка CENTEK CT-1080 W 500мл
Гродненская, Сморгонь
2 400 р.
ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ для дачи Weber Traveler Stealth Edition, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
59.90 р.
Электрический штопор + нож для фольги, аэратор, вакуумная пробка (винный набор 5 в 1) Electric Wine
Минск, Центральный
28.90 р.
Вакуумный упаковщик продуктов Vacuum Sealer
Минск, Центральный
49.90 р.
Мини Шоколадный фонтан Mini Chocolate Fondue Fontaine
Минск, Центральный
6.90 р.
Кулинарный термометр со щупом TP101
Минск, Центральный
28.90 р.
Электрический Ланч-Бокс 12V с подогревом The Electric Lunch Box
Минск, Центральный
28.90 р.
220В Ланч-бокс с электрическим подогревом
Минск, Центральный