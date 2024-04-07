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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Советском районе Минска

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Маслобойка электрическая 20 л

460 р.

Маслобойка электрическая 20 л

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Розовый

Онлайн-заказ

41 р.

Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Голубой

Онлайн-заказ

41 р.

Электрочайник дорожный YS-2008, 600W (складной, силиконовый, 0.6l, 220V) Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка Sencor SFS 4050SS

180 р.

Ломтерезка Sencor SFS 4050SS

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Маслобойка электрическая 10 л Melasty Турция

410 р.

Маслобойка электрическая 10 л Melasty Турция

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/3

1 995 р.

Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)

250 р.

Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Чопперы / измельчители

60 р.

Чопперы / измельчители

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрический штопор SATOSHI

29 р.

Электрический штопор SATOSHI

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Гранитор Bras QUARK 1 Италия

1 995 р.

Гранитор Bras QUARK 1 Италия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Измельчитель пищевых отходов Bort TITAN 4000 новый

495 р.

Измельчитель пищевых отходов Bort TITAN 4000 новый

Брест

Доставка по Беларуси
Ножеточка электрическая/Точилка для ножей/Ножеточка/Электрическая точилка для ножей

29 р.

Ножеточка электрическая/Точилка для ножей/Ножеточка/Электрическая точилка для ножей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Вакуумный Упаковщик Vacuum Sealer Z /вакуматор + 10 ПАКЕТОВ

30 р.

Вакуумный Упаковщик Vacuum Sealer Z /вакуматор + 10 ПАКЕТОВ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 18/24/30л (Новогаз)

225 р.

АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 18/24/30л (Новогаз)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Су-вид Kitfort KT-4058

145 р.

Су-вид Kitfort KT-4058

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Домашний дистиллятор Супер-Элит Аромат 20Т (20 л)

540 р.

Домашний дистиллятор Супер-Элит Аромат 20Т (20 л)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоклав ''Домашний погребок''. 17 литров

515 р.

Автоклав ''Домашний погребок''. 17 литров

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 24л (Новогаз)

230 р.

АВТОКЛАВ БЕЛОРУССКИЙ 24л (Новогаз)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик, Запаиватель, Вакууматор

29 р.

Вакуумный упаковщик, Запаиватель, Вакууматор

Витебск

Доставка по Беларуси
Электрическая мельница для специй ATLANTA ATH-4616

22 р.

Электрическая мельница для специй ATLANTA ATH-4616

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Мельница электрическая для специй ATLANTA ATH-4617

40 р.

Мельница электрическая для специй ATLANTA ATH-4617

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Салатовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопот Vitek

195 р.

Термопот Vitek

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Термопот Starwind STP2230

85 р.

Термопот Starwind STP2230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопот Vitek

155 р.

Термопот Vitek

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Термопот starwind 3.2л

80 р.

Термопот starwind 3.2л

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Кулер для воды

90 р.

Кулер для воды

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрическая турка CENTEK CT-1080 W 500мл

85 р.

Электрическая турка CENTEK CT-1080 W 500мл

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ для дачи Weber Traveler Stealth Edition, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

2 400 р.

ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ для дачи Weber Traveler Stealth Edition, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Электрический штопор + нож для фольги, аэратор, вакуумная пробка (винный набор 5 в 1) Electric Wine

59.90 р.

Электрический штопор + нож для фольги, аэратор, вакуумная пробка (винный набор 5 в 1) Electric Wine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик продуктов Vacuum Sealer

28.90 р.

Вакуумный упаковщик продуктов Vacuum Sealer

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини Шоколадный фонтан Mini Chocolate Fondue Fontaine

49.90 р.

Мини Шоколадный фонтан Mini Chocolate Fondue Fontaine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулинарный термометр со щупом TP101

6.90 р.

Кулинарный термометр со щупом TP101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический Ланч-Бокс 12V с подогревом The Electric Lunch Box

28.90 р.

Электрический Ланч-Бокс 12V с подогревом The Electric Lunch Box

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
220В Ланч-бокс с электрическим подогревом

28.90 р.

220В Ланч-бокс с электрическим подогревом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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