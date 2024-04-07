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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Советском районе Минска

Все объявления
Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

1 900 р.

Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Умные весы, напольные

45 р.

Умные весы, напольные

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Онлайн-заказ

75 р.

Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

45 р.

Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Швейная машина SM 202

59 р.

Швейная машина SM 202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

77.70 р.

Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

58.90 р.

Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

69.90 р.

Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean

29.90 р.

Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроодеяло с подогревом 180см x 150см

89.90 р.

Электроодеяло с подогревом 180см x 150см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроодеяло с подогревом 150см x 70см

54.90 р.

Электроодеяло с подогревом 150см x 70см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроодеяло с подогревом 150см x 120см

69.90 р.

Электроодеяло с подогревом 150см x 120см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Женский портативный эпилятор VGR V-720 VOYAGER 5 в 1 (бритва, лифтинг, массажер, триммер)

Онлайн-заказ

70 р.

Женский портативный эпилятор VGR V-720 VOYAGER 5 в 1 (бритва, лифтинг, массажер, триммер)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте

Онлайн-заказ

35 р.

Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (6 режимов работы) / Бесшумный сопле

Онлайн-заказ

60 р.

Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (6 режимов работы) / Бесшумный сопле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микротоковый аппарат для ухода за лицом с функцией RF лифтинга 7в1 Anti-AgingRejuvenation Device M88

Онлайн-заказ

78 р.
61 р.-22%

Микротоковый аппарат для ухода за лицом с функцией RF лифтинга 7в1 Anti-AgingRejuvenation Device M88

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (USB, 6 режимов) Бесшумный соплеотсо

Онлайн-заказ

60 р.

Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (USB, 6 режимов) Бесшумный соплеотсо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Концентратор кислорода на 5 литров

250 р.

Концентратор кислорода на 5 литров

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Миксер/комплект для кислородных коктейлей

450 р.

Миксер/комплект для кислородных коктейлей

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Концентратор кислорода медицинский ''Армед 8Ф-5АВ'

1 400 р.

Концентратор кислорода медицинский ''Армед 8Ф-5АВ'

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Концентратор кислорода на 5 литров Рассрочка

1 200 р.

Концентратор кислорода на 5 литров Рассрочка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Портативный концентратор кислорода ФриСтайл 5 от A

4 000 р.

Портативный концентратор кислорода ФриСтайл 5 от A

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Портативный(переносной) концентратор Кислорода на

50 р.

Портативный(переносной) концентратор Кислорода на

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Облучатель кварцевый ОУФк-01М Солнышко

94.82 р.

Облучатель кварцевый ОУФк-01М Солнышко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для очищения кожи лица SkinPro sonic 3-в-1

69 р.

Аппарат для очищения кожи лица SkinPro sonic 3-в-1

Минская, Марьина Горка

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