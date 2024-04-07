Прочая техника для красоты и здоровья в Советском районе Минска

Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Советском районе МинскаВсе объявления
1 900 р.
Концентратор кислорода Оксимед 8F-5 В Рассрочку
Минск, Партизанский
45 р.
Умные весы, напольные
Брестская, Пинск
Онлайн-заказ
75 р.
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)
Минск, Центральный
45 р.
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)
Минск, Фрунзенский
59 р.
Швейная машина SM 202
Минск, Центральный
77.70 р.
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty
Минск, Центральный
58.90 р.
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль
Минск, Центральный
69.90 р.
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools
Минск, Центральный
29.90 р.
Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean
Минск, Центральный
89.90 р.
Электроодеяло с подогревом 180см x 150см
Минск, Центральный
54.90 р.
Электроодеяло с подогревом 150см x 70см
Минск, Центральный
69.90 р.
Электроодеяло с подогревом 150см x 120см
Минск, Центральный
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70 р.
Женский портативный эпилятор VGR V-720 VOYAGER 5 в 1 (бритва, лифтинг, массажер, триммер)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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35 р.
Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте
Минск, Центральный
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60 р.
Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (6 режимов работы) / Бесшумный сопле
Минск, Центральный
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Микротоковый аппарат для ухода за лицом с функцией RF лифтинга 7в1 Anti-AgingRejuvenation Device M88
Минск, Центральный
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60 р.
Аспиратор назальный для детей Childrens nasal aspirator ZLY-018 (USB, 6 режимов) Бесшумный соплеотсо
Минск, Центральный
250 р.
Концентратор кислорода на 5 литров
Минск, Партизанский
450 р.
Миксер/комплект для кислородных коктейлей
Минск, Партизанский
1 400 р.
Концентратор кислорода медицинский ''Армед 8Ф-5АВ'
Минск, Партизанский
1 200 р.
Концентратор кислорода на 5 литров Рассрочка
Минск, Партизанский
4 000 р.
Портативный концентратор кислорода ФриСтайл 5 от A
Минск, Партизанский
50 р.
Портативный(переносной) концентратор Кислорода на
Минск, Центральный
94.82 р.
Облучатель кварцевый ОУФк-01М Солнышко
Минск, Центральный
69 р.
Аппарат для очищения кожи лица SkinPro sonic 3-в-1
Минская, Марьина Горка