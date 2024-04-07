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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Советском районе Минска

Все объявления
Стеллаж для офиса, дома
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142 р.

Стеллаж для офиса, дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка для обуви 6 ярусов

40 р.

Полка для обуви 6 ярусов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж М4

125 р.

Стеллаж М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллажи металлические

Договорная

Стеллажи металлические

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обувница, тумба под обувь в прихожую

106 р.

Обувница, тумба под обувь в прихожую

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллаж М1а

320 р.

Стеллаж М1а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

35 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М6 / полка навесная М6

85 р.

Полка М6 / полка навесная М6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/ полка навесная М3а

125 р.

Полка/ полка навесная М3а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви металлическая, стеллаж, о

37 р.

Этажерка полка для обуви металлическая, стеллаж, о

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви, обувница, стеллаж

42 р.

Этажерка полка для обуви, обувница, стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

40 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

29 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

36 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

43 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

35 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

50 р.

Этажерка полка для обуви обувница стеллаж

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Стеллажи разборные, для склада, дачи, гаража

90 р.

Стеллажи разборные, для склада, дачи, гаража

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллаж

Договорная

Стеллаж

Витебск

Доставка по Беларуси
Подкроватный выкатной ящик

80 р.

Подкроватный выкатной ящик

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный

60 р.

Стеллаж деревянный

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Полка М5/полка навесная М5

85 р.

Полка М5/полка навесная М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М5

110 р.

Стеллаж М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М6

110 р.

Стеллаж М6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

52 р.

Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стеллаж открытый 9 ячеек

80 р.

Стеллаж открытый 9 ячеек

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный НОВИНКА

80 р.

Стеллаж деревянный НОВИНКА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный 1700*1700

150 р.

Стеллаж деревянный 1700*1700

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж / гардероб деревянный

140 р.

Стеллаж / гардероб деревянный

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный НОВИНКА

30 р.

Стеллаж деревянный НОВИНКА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный

60 р.

Стеллаж деревянный

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж открытый

60 р.

Стеллаж открытый

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Полка серая

45 р.

Полка серая

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Стеллаж М7

310 р.

Стеллаж М7

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М3

90 р.

Полка/полка навесная М3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ПОЛКА НАСТЕННАЯ РОМБ LOFT (бежевый, серый, белый, коричневый), ДОСТАВКА

140 р.

ПОЛКА НАСТЕННАЯ РОМБ LOFT (бежевый, серый, белый, коричневый), ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Полка Домик

115 р.

Полка Домик

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подставка для обуви 65х30х95 см, черная/белая

93.50 р.

Подставка для обуви 65х30х95 см, черная/белая

Витебск

Доставка по Беларуси
Стеллажи деревянные

58.90 р.

Стеллажи деревянные

Витебск

Доставка по Беларуси
Этажерка на колесиках, 44х17х75,5 см, черная/белая.

70.90 р.

Этажерка на колесиках, 44х17х75,5 см, черная/белая.

Витебск

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