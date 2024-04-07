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Компьютерная техника

Ноутбуки в Московском районе Минска

Все объявления
Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M1 2020 (A2337) 8GB/512GB
vip
3 000 р.
2 690 р.-10%

Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M1 2020 (A2337) 8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB
1 100 р.
990 р.-10%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Dell Latitude 12 E7250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Inspiron 15 3552
450 р.
390 р.-13%

Ноутбук Dell Inspiron 15 3552

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

5 300 р.

Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

4 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 16IRX8 82WQ0002CD

8 590 р.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 16IRX8 82WQ0002CD

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS Vivobook 16X M3604YA-MB109

1 950 р.

Ноутбук ASUS Vivobook 16X M3604YA-MB109

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1
2 200 р.
1 990 р.-10%

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L480
1 000 р.
890 р.-11%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L480

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 XMA2101-BN
1 650 р.
1 490 р.-10%

Ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 XMA2101-BN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (Core i3/8GB/SSD)

770 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (Core i3/8GB/SSD)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Игровой ноутбук MSI KatanaKatana 17 B12UCR-821XRU

3 199 р.

Игровой ноутбук MSI KatanaKatana 17 B12UCR-821XRU

Гродно

Доставка по Беларуси
Б/у ноутбук в отличном состоянии, гарантия.

230 р.

Б/у ноутбук в отличном состоянии, гарантия.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Pro 14 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB

Договорная

Apple MacBook Pro 14 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Apple MacBook Pro 16 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB

Договорная

Apple MacBook Pro 16 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук HP ProBook 4545s

400 р.

Ноутбук HP ProBook 4545s

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Договорная

Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo Z585

500 р.

Ноутбук Lenovo Z585

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Ноутбук Samusng RV515

500 р.

Ноутбук Samusng RV515

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Договорная

Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Pro 14 / M3 / M3 Pro / M3 Max

5 300 р.

Apple MacBook Pro 14 / M3 / M3 Pro / M3 Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Pro 16 / M3 / M3 Pro / M3 Max

Договорная

Apple MacBook Pro 16 / M3 / M3 Pro / M3 Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 M3 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Договорная

Apple MacBook Air 13 M3 8GB / 16GB , 256GB / 512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
РАССРОЧКА / HP OMEN 17.3 FHD IPS / Core i5 8300H, 16 ГБ DDR4 / 1050Ti 4GB / ГАРАНТИЯ

1 850 р.

РАССРОЧКА / HP OMEN 17.3 FHD IPS / Core i5 8300H, 16 ГБ DDR4 / 1050Ti 4GB / ГАРАНТИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Apple MacBook Air 15 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Договорная

Apple MacBook Air 15 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

3 700 р.

Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Договорная

Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude E5570
1 350 р.
1 190 р.-12%

Ноутбук Dell Latitude E5570

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Dell Latitude 12 E7250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKB
1 100 р.
990 р.-10%

Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo G50-45
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук Lenovo G50-45

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 15-ra
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук HP 15-ra

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Lenovo ThinkPad L470

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IWL
1 100 р.
990 р.-10%

Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IWL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 5480
1 000 р.
890 р.-11%

Ноутбук Dell Latitude 5480

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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