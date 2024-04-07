Товары от Куфар Маркета
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Ноутбуки в Московском районе МинскаВсе объявления
Ноутбук Apple Macbook Air 13'' M1 2020 (A2337) 8GB/512GB
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Inspiron 15 3552
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
5 300 р.
Игровой ноутбук MSI Katana 17 B12VGK-425RU
Минск, Октябрьский
4 400 р.
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 2023 FX707ZV4-HX076
Минск, Октябрьский
8 590 р.
Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 16IRX8 82WQ0002CD
Минск, Октябрьский
1 950 р.
Ноутбук ASUS Vivobook 16X M3604YA-MB109
Минск, Октябрьский
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L480
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Xiaomi RedmiBook 15 XMA2101-BN
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
770 р.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (Core i3/8GB/SSD)
Минск, Московский
3 199 р.
Игровой ноутбук MSI KatanaKatana 17 B12UCR-821XRU
Гродно
230 р.
Б/у ноутбук в отличном состоянии, гарантия.
Минск, Центральный
Договорная
Apple MacBook Pro 14 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB
Минск, Центральный
Договорная
Apple MacBook Pro 16 M1 16GB / 32GB, 512GB / 1TB
Минск, Центральный
400 р.
Ноутбук HP ProBook 4545s
Гомельская, Жлобин
Договорная
Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB
Минск, Центральный
500 р.
Ноутбук Lenovo Z585
Гомельская, Жлобин
500 р.
Ноутбук Samusng RV515
Гомельская, Жлобин
Договорная
Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB
Минск, Центральный
5 300 р.
Apple MacBook Pro 14 / M3 / M3 Pro / M3 Max
Минск, Центральный
Договорная
Apple MacBook Pro 16 / M3 / M3 Pro / M3 Max
Минск, Центральный
Договорная
Apple MacBook Air 13 M3 8GB / 16GB , 256GB / 512GB
Минск, Центральный
1 850 р.
РАССРОЧКА / HP OMEN 17.3 FHD IPS / Core i5 8300H, 16 ГБ DDR4 / 1050Ti 4GB / ГАРАНТИЯ
Гомель
Договорная
Apple MacBook Air 15 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ
Минск, Центральный
3 700 р.
Apple MacBook Air 13 M2 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ
Минск, Центральный
Договорная
Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 16GB , 256GB / 512GB НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Latitude E5570
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad 530S-15IKB
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo G50-45
Минск, Центральный
Ноутбук HP 15-ra
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo ThinkPad L470
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IWL
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Latitude 5480
Минск, Центральный