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Товары от Куфар Маркета

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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Московском районе Минска

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Баня-квадро/ Мини баня
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6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня

Договорная

Баня

Гродно

Доставка по Беларуси
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мята в пучках для бани

8.42 р.

Мята в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
купель для бани

4 500 р.

купель для бани

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасная кабина, ИК сауна

5 400 р.

Инфракрасная кабина, ИК сауна

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
905

Онлайн-заказ

523.72 р.

905

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Онлайн-заказ

409.45 р.

Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Онлайн-заказ

17.94 р.

Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Онлайн-заказ

435.85 р.

Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник для дачи Альтернатива М331

Онлайн-заказ

22.05 р.

Умывальник для дачи Альтернатива М331

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пластиковая лейка ЭлБЭТ для дачного душа

Онлайн-заказ

11.70 р.

Пластиковая лейка ЭлБЭТ для дачного душа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая лейка для дачного душа

Онлайн-заказ

19.50 р.

Металлическая лейка для дачного душа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

11 000 р.

Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

3 900 р.

Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бадья из алюминия 5л ''Банные штучки''

Онлайн-заказ

159 р.

Бадья из алюминия 5л ''Банные штучки''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бадья из алюминия 5 л белая ''Банные штучки''

Онлайн-заказ

155 р.

Бадья из алюминия 5 л белая ''Банные штучки''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Акция на камни для бани 11 видов.

6 р.

Акция на камни для бани 11 видов.

Могилев

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

7 800 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Котлы для бани

960 р.

Котлы для бани

Гомель

Доставка по Беларуси
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