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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Центральном районе Минска

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Ирригатор Fairywill F30 (белый)

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160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

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160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

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29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

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Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

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74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

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199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

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80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

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53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка Beurer HK35

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120.60 р.

Электрогрелка Beurer HK35

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

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45.95 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка MEDISANA HP 610

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105.76 р.

Электрогрелка MEDISANA HP 610

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая простыня Beurer TS15

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121.30 р.

Электрическая простыня Beurer TS15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
4D массажер для лица и тела XC-118

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44 р.

4D массажер для лица и тела XC-118

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

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18 р.

Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

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23 р.

Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

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38 р.

Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

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75 р.

Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

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29 р.

Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

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22 р.

Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

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43.39 р.

Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сауна для лица Esperanza EBM002W

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43.39 р.

Сауна для лица Esperanza EBM002W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

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49.76 р.

Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

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56 р.

Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755

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44.93 р.

Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

50 р.

Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (МОЙКА) VGT-800 УЗ

100 р.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (МОЙКА) VGT-800 УЗ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

69.90 р.

Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

84.90 р.

Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

77.70 р.

Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический нагревательный массажёр для суставов Possessors teach (согревающий наколенник / налоко

71.90 р.

Электрический нагревательный массажёр для суставов Possessors teach (согревающий наколенник / налоко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean

24.49 р.

Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте

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35 р.

Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фрезер для маникюра Variable Speed Rotary Detail Carver. Розовый USB

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35 р.

Фрезер для маникюра Variable Speed Rotary Detail Carver. Розовый USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы для завивки ресниц с электрическим подогревом Eyelash Curler / Электрический керлер для ухода

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29 р.

Щипцы для завивки ресниц с электрическим подогревом Eyelash Curler / Электрический керлер для ухода

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Бирюза

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44.40 р.

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Бирюза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Профессиональные электрические щипцы для завивки ресницс подогревом / фиксация формы на 24 часа / мо

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21 р.

Профессиональные электрические щипцы для завивки ресницс подогревом / фиксация формы на 24 часа / мо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка (фрезер) для маникюра Серый корпус Lina Mercedes, (12 Вт, 20000 обмин.)

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75 р.
61 р.-19%

Машинка (фрезер) для маникюра Серый корпус Lina Mercedes, (12 Вт, 20000 обмин.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Криосферы Охлаждающий роллер массажер для лица и тела Bingo Beauty Ice Ball (2шт)

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44.40 р.

Криосферы Охлаждающий роллер массажер для лица и тела Bingo Beauty Ice Ball (2шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компактный портативный массажер мышечный (массажный перкуссионный ударный пистолет) Fascial Gun Mini

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91 р.

Компактный портативный массажер мышечный (массажный перкуссионный ударный пистолет) Fascial Gun Mini

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D Body Massager Andorse mini роликовый массажер для лица (идеальный размер для лимфатического масса

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25 р.

3D Body Massager Andorse mini роликовый массажер для лица (идеальный размер для лимфатического масса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Синий

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12.50 р.

Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Воздушно-компрессионный лимфодренажный массажер для ног Shank Massage Belt BX-88588 с пультом ДУ /

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73 р.

Воздушно-компрессионный лимфодренажный массажер для ног Shank Massage Belt BX-88588 с пультом ДУ /

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нагреватель для воска в банке Pro-wax 100 (SD-50)

30 р.

Нагреватель для воска в банке Pro-wax 100 (SD-50)

Минск, Московский

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