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Компьютерная техника

Новые товары с доставкой в Центральном районе Минска

Все объявления
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
vip

2 050 р.

HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Dell E5470 14'' i5 8GB SSD Гарантия
vip

750 р.

Dell E5470 14'' i5 8GB SSD Гарантия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Apple макбук аир13 РАССРОЧКА
vip

Договорная

Ноутбук Apple макбук аир13 РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
900 р.
790 р.-12%

Ноутбук Dell Latitude 12 E7250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2017 (A1466)
1 350 р.
1 190 р.-12%

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2017 (A1466)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нетбук Samsung N100
220 р.
190 р.-14%

Нетбук Samsung N100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple MacBook Air 11'' 2013 (A1465)
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук Apple MacBook Air 11'' 2013 (A1465)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
MSI Katana B12VFK 17.3''/i5/16/512/RTX4060

3 780 р.

MSI Katana B12VFK 17.3''/i5/16/512/RTX4060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Acer Predator Triton PT316 i5/16Gb/1Tb SSD/RTX3060

3 720 р.

Acer Predator Triton PT316 i5/16Gb/1Tb SSD/RTX3060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lenovo Legion 5 2023 R7000 R7/16/512/RTX4060

4 360 р.

Lenovo Legion 5 2023 R7000 R7/16/512/RTX4060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Dell Latitude 3500 - Core I5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS

850 р.

Dell Latitude 3500 - Core I5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lenovo ThinkPad L470 - Core I5/8GB/256SSD/LTE SIM

649 р.

Lenovo ThinkPad L470 - Core I5/8GB/256SSD/LTE SIM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Apple MacBook Air 13 2011 - Core I5/4GB/128SSD

600 р.

Apple MacBook Air 13 2011 - Core I5/4GB/128SSD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Dell Latitude 5500 - Core I5/8GB DDR4/256GB SSD/FullHD IPS

1 150 р.

Dell Latitude 5500 - Core I5/8GB DDR4/256GB SSD/FullHD IPS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рабочая станция HP ZBook Studio G3 - Xeon E3/16GB DDR4/Quadro M1000M

1 390 р.

Рабочая станция HP ZBook Studio G3 - Xeon E3/16GB DDR4/Quadro M1000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сенсорный Dell Latitude 5300 - Core I5/8GB/256SSD/FullHD IPS

980 р.

Сенсорный Dell Latitude 5300 - Core I5/8GB/256SSD/FullHD IPS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS

850 р.

Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Dell Latitude 7310 - Core I7/16GB/500SSD/FullHD

1 499 р.

Dell Latitude 7310 - Core I7/16GB/500SSD/FullHD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD

750 р.

Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL
1 500 р.
1 390 р.-7%

Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Dell Precision 15 7510
1 650 р.
1 490 р.-10%

Ноутбук Dell Precision 15 7510

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Договорная

Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка

Могилев

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)
900 р.
790 р.-12%

Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP ProBook 440 G3
800 р.
690 р.-14%

Ноутбук HP ProBook 440 G3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Samsung NP350E5C
650 р.
550 р.-15%

Ноутбук Samsung NP350E5C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI X370 (MS-1356)
350 р.
290 р.-17%

Ноутбук MSI X370 (MS-1356)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple MacBook Air 13 m1 2020 / 256 /512

2 940 р.

Apple MacBook Air 13 m1 2020 / 256 /512

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Flaptop 5R5-16512-W - R5/Vega8/16GB/SSD512

1 200 р.

Flaptop 5R5-16512-W - R5/Vega8/16GB/SSD512

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук F+ Flaptop I FLTP-5i3-8256-w - Core I3 12gen/8GB/256SSD

980 р.

Ноутбук F+ Flaptop I FLTP-5i3-8256-w - Core I3 12gen/8GB/256SSD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук ASUS игровой 17''. Рассрочка

Договорная

Ноутбук ASUS игровой 17''. Рассрочка

Брест

Доставка по Беларуси
ноутбук НР офисный 15.6 РАССРОЧКА

Договорная

ноутбук НР офисный 15.6 РАССРОЧКА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ноутбук офисный НР 8 гб РАССРОЧКА

Договорная

ноутбук офисный НР 8 гб РАССРОЧКА

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Нетбук Asus 1001px

110 р.

Нетбук Asus 1001px

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lenovo b560

130 р.

Lenovo b560

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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