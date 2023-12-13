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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Центральном районе Минска

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Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Дачный дом (батовка) 6х3

7 620 р.

Дачный дом (батовка) 6х3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

3 780 р.

Бытовка деревянная с дровником 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Бытовка деревянная 6х2,3

3 600 р.

Бытовка деревянная 6х2,3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
мини домик 24м2.

15 000 р.

мини домик 24м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

14 000 р.

дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик 7х3.

11 500 р.

дачный домик 7х3.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м.

13 500 р.

дачный домик, дачная бытовка 21кв.м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
мини домик с панорамными окнами, 21м2.

12 500 р.

мини домик с панорамными окнами, 21м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
хоз блок на дачу. 5х3м.

6 000 р.

хоз блок на дачу. 5х3м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
бытовка из сайдинга, дачный домик 5х2,4м.

6 000 р.

бытовка из сайдинга, дачный домик 5х2,4м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg»

324 р.

Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg»

Гомель

Доставка по Беларуси
бытовка дачная, дачный домик 7х3м.

11 300 р.

бытовка дачная, дачный домик 7х3м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м. 7х3м

10 500 р.

дачный домик, дачная бытовка 21кв.м. 7х3м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
каркасная бытовка, хозблок 5х2,4

5 900 р.

каркасная бытовка, хозблок 5х2,4

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
бытовка деревянная, хоз блок 5х3м.

7 500 р.

бытовка деревянная, хоз блок 5х3м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик 6х3

9 350 р.

дачный домик 6х3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачная бытовка 6х2,4м.

7 200 р.

дачная бытовка 6х2,4м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
модульный офис + склад 100 м2

60 000 р.

модульный офис + склад 100 м2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик с сан узлом, кухней и спальней 18м2

12 500 р.

дачный домик с сан узлом, кухней и спальней 18м2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Будка изотерма для дачи

1 500 р.

Будка изотерма для дачи

Гомель

Доставка по Беларуси
Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки

Договорная

Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки

Брест

Доставка по Беларуси
Бытовки и контейнера

4 500 р.

Бытовки и контейнера

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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