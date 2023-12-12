Товары от Куфар Маркета
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799 р.
Ноутбук для работы, офиса, предприятия, безнал, ип
Минск, Первомайский
2 050 р.
HP Victus 15 Ryzen 5 5600H/GTX 1650/8GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
590 р.
НОВЫЙ ноутбук ASUS VivoBook 14 для работы,учёбы,офиса.
Минск, Центральный
1 740 р.
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB
Минск, Центральный
1 079 р.
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB
Минск, Первомайский
999 р.
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB
Минск, Первомайский
2 100 р.
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)
Могилев
2 400 р.
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)
Могилев
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
Минск, Центральный
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Latitude 12 E7250
Минск, Центральный
Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2017 (A1466)
Минск, Центральный
Нетбук Samsung N100
Минск, Центральный
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)
Минск, Центральный
Ноутбук Apple MacBook Air 11'' 2013 (A1465)
Минск, Центральный
3 780 р.
MSI Katana B12VFK 17.3''/i5/16/512/RTX4060
Минск, Центральный
3 720 р.
Acer Predator Triton PT316 i5/16Gb/1Tb SSD/RTX3060
Минск, Центральный
4 360 р.
Lenovo Legion 5 2023 R7000 R7/16/512/RTX4060
Минск, Центральный
850 р.
Dell Latitude 3500 - Core I5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS
Минск, Центральный
649 р.
Lenovo ThinkPad L470 - Core I5/8GB/256SSD/LTE SIM
Минск, Центральный
600 р.
Apple MacBook Air 13 2011 - Core I5/4GB/128SSD
Минск, Центральный
1 150 р.
Dell Latitude 5500 - Core I5/8GB DDR4/256GB SSD/FullHD IPS
Минск, Центральный
1 390 р.
Рабочая станция HP ZBook Studio G3 - Xeon E3/16GB DDR4/Quadro M1000M
Минск, Центральный
980 р.
Сенсорный Dell Latitude 5300 - Core I5/8GB/256SSD/FullHD IPS
Минск, Центральный
850 р.
Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD/FullHD IPS
Минск, Центральный
1 499 р.
Dell Latitude 7310 - Core I7/16GB/500SSD/FullHD
Минск, Центральный
750 р.
Lenovo ThinkPad L480 - Core i5 8gen/8GB/256SSD
Минск, Центральный
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL
Минск, Центральный
Ноутбук Dell Precision 15 7510
Минск, Центральный
Договорная
Ноутбук ASUS игровой 16.1''. Рассрочка
Могилев
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
Минск, Центральный
Ноутбук Apple MacBook Pro 15'' 2011 (A1286)
Минск, Центральный
Ноутбук HP ProBook 440 G3
Минск, Центральный
Ноутбук Samsung NP350E5C
Минск, Центральный
Ноутбук MSI X370 (MS-1356)
Минск, Центральный
2 940 р.
Apple MacBook Air 13 m1 2020 / 256 /512
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Flaptop 5R5-16512-W - R5/Vega8/16GB/SSD512
Минск, Центральный
980 р.
Ноутбук F+ Flaptop I FLTP-5i3-8256-w - Core I3 12gen/8GB/256SSD
Минск, Центральный
Договорная
Ноутбук ASUS игровой 17''. Рассрочка
Брест
Договорная
ноутбук НР офисный 15.6 РАССРОЧКА
Минск, Центральный
Договорная
ноутбук офисный НР 8 гб РАССРОЧКА
Гомель
110 р.
Нетбук Asus 1001px
Минск, Центральный
130 р.
Lenovo b560
Минск, Центральный