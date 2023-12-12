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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Гомеле

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Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

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22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

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23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

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22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

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22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

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38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

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13.29 р.

Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

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20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-230

Онлайн-заказ

26.57 р.

Метеостанция Ritmix CAT-230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

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712.95 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

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5 979.25 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

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2 013.75 р.

Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Онлайн-заказ

44.66 р.

Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0511

Онлайн-заказ

38.85 р.

Метеостанция Rexant 70-0511

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Halsa HLS-E-101

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35.60 р.

Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

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738.64 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Онлайн-заказ

279.31 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Онлайн-заказ

250.27 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Онлайн-заказ

222.60 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Онлайн-заказ

343.58 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Philips AMF220/15

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1 229.82 р.

Климатический комплекс Philips AMF220/15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

870 р.

Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Онлайн-заказ

4 412.60 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

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740 р.

Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

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425.60 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L09S05-ST

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Crown CT44096

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76 р.

Термогигрометр Crown CT44096

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

20 р.

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Климатические системы умного дома

Договорная

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

19.89 р.

Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

79.90 р.

Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

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369 р.
319 р.-14%

Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

550 р.

Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim

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314 р.
292.11 р.-7%

Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Онлайн-заказ

369 р.
341.33 р.-7%

Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L06S03-S

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269.89 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L06S03-S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная Bluethooth колонка CLIP 4 (IP67, до 5 часов работы, FM-радио) Хаки

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47 р.

Портативная Bluethooth колонка CLIP 4 (IP67, до 5 часов работы, FM-радио) Хаки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор ТВК-EU-2 EUROLUX керамика РЕСАНТА 67/2/7

80.49 р.

Тепловентилятор ТВК-EU-2 EUROLUX керамика РЕСАНТА 67/2/7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы электронные настенные с большими цифрами.350*34*150 мм. Календарь.Температура.Влажность

85 р.

Часы электронные настенные с большими цифрами.350*34*150 мм. Календарь.Температура.Влажность

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные электронные часы VST-719 (Будильник + подсветка)

39 р.

Настольные электронные часы VST-719 (Будильник + подсветка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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