Товары от Куфар Маркета
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2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
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5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель
7 620 р.
Дачный дом (батовка) 6х3
Минск, Центральный
3 780 р.
Бытовка деревянная с дровником 6х2,3
Минск, Московский
3 600 р.
Бытовка деревянная 6х2,3
Минск, Московский
15 000 р.
мини домик 24м2.
Минск, Партизанский
14 000 р.
дачный домик с сан узлом и спальней, 22м2.
Минск, Партизанский
11 500 р.
дачный домик 7х3.
Минск, Партизанский
13 500 р.
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м.
Минск, Партизанский
12 500 р.
мини домик с панорамными окнами, 21м2.
Минск, Партизанский
6 000 р.
хоз блок на дачу. 5х3м.
Минск, Партизанский
6 000 р.
бытовка из сайдинга, дачный домик 5х2,4м.
Минск, Партизанский
324 р.
Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg»
Гомель
11 300 р.
бытовка дачная, дачный домик 7х3м.
Минск, Партизанский
10 500 р.
дачный домик, дачная бытовка 21кв.м. 7х3м
Минск, Партизанский
5 900 р.
каркасная бытовка, хозблок 5х2,4
Минск, Партизанский
7 500 р.
бытовка деревянная, хоз блок 5х3м.
Минск, Партизанский
9 350 р.
дачный домик 6х3
Минск, Партизанский
7 200 р.
дачная бытовка 6х2,4м.
Минск, Партизанский
60 000 р.
модульный офис + склад 100 м2
Минск, Партизанский
12 500 р.
дачный домик с сан узлом, кухней и спальней 18м2
Минск, Партизанский
1 500 р.
Будка изотерма для дачи
Гомель
Договорная
Торговые павильоны, киоски, ларки, бытовки
Брест
4 500 р.
Бытовки и контейнера
Минск, Московский